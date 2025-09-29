¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

Universitario vs Alianza Atlético se enfrentarán en partido clave por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Mansiche de Trujillo, a las 6.00 p. m. de acuerdo al horario peruano. Sigue cómo ver la transmisión del compromiso que se perfila como uno de los más emocionantes de la jornada

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

En esta nota te contamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el partido de Universitario vs Alianza Atlético, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 8.00 p. m. / (Los Ángeles): 4.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del lunes 29 de septiembre)

¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión oficial del Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO por internet estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Universitario vs Alianza Atlético?

Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario afronta una nueva prueba en su camino hacia el tricampeonato nacional. Tras superar a Cusco FC en un duelo clave del Clausura, con doblete de Alex Valera y un tanto de Williams Riveros, el equipo de Fabián Bustos visita Trujillo para medirse ante Alianza Atlético, el mismo rival que le arrebató el invicto en el pasado Apertura.

¿Cómo llega Alianza Atlético?

El conjunto piurano llega golpeado luego de caer 1-0 frente a ADT en Tarma, pero intentará hacerse fuerte en casa para cortar la racha crema y recuperar confianza. Con el Clausura en su recta final, el choque promete intensidad: Universitario busca consolidar su liderazgo, mientras que el ‘Vendaval’ quiere dar otro golpe ante uno de los favoritos al título.