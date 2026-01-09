Mr. Peet defendió el nivel de figura que llegó desde México para jugar en Alianza: "Mejor versión"

Alianza Lima sigue afrontando la pretemporada 2026 en Uruguay donde está a poco de arrancar el campeonato de la Serie Río de la Plata. En este torneo internacional, el entrenador argentino, Pablo Guede, podrá ver más de cerca el desempeño de los jugadores y también nuevos fichajes, pensando en el próximo inicio de la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores.

Mr. Peet defendió a futbolista que llegó desde México para jugar en Alianza Lima

Uno de los jugadores que se perfila para tener mayor protagonismo y ganarse la confianza del DT es Pedro Aquino. En ese contexto, durante el programa de YouTube, 'Mr. Peet Channel', el periodista deportivo no dudó en defender el nivel futbolístico de la 'Roca', quien llegó a tienda victoriana a mediados del 2025 procedente de Santos Laguna de México.

Pedro Aquino llegó a Alianza Lima procedente de Santos Laguna

"Por qué no podría volver a ser el de antes, ¿qué jugador no ha tenido una lesión seria? todos han tenido. Aquino tuvo una lesión seria, fue dado de alta y terminó jugando, yo creo que le faltó una pretemporada y la está haciendo", señaló el comunicador.

En esa misma línea, el narrador deportivo puso como ejemplo al 'Depredador', Paolo Guerrero quien ya no cuenta con el mismo ritmo futbolístico que mostró en el auge de su carrera, no obstante, aún sigue estando vigente en el balompié nacional. Al respecto, dejó en claro que Aquino tiene todo a disposición para convertirse en pieza clave en Alianza Lima.

"Ciertamente hay jugadores que no van a volver a ser, el Paolo de hoy, no es el Paolo de antes en Rusia 2018, por situaciones normales, naturales. Queremos la mejor versión de Aquino, que la puede dar, sí, por supuesto", acotó Mr. Peet.

¿Hasta cuándo es el contrato de Pedro Aquino en Alianza Lima?

El exvolante de Sporting Cristal, Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta mediados de la temporada 2026. Su último club fue Santos Laguna de la Liga MX.