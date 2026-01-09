Pablo Guede elogió a figura de más de medio millón durante la pretemporada de Alianza Lima

Alianza Lima está enfocado en poder realizar una gran pretemporada para llegar en un gran ritmo de competencia para el inicio de la Liga 1 2026. Por ello, apela a contar con sus principales figuras y el apoyo de los fichajes que realizó en el mercado de pases. En medio de ello, se conoció que el DT Pablo Guede quedó encandilado con un habilidoso volante que se va abriendo paso.

Pablo Guede elogió a figura de más de medio millón durante la pretemporada

La pretemporada de Alianza Lima será clave para que Pablo Guede observe de cerca al plantel y empiece a moldear un equipo competitivo con miras a cumplir los objetivos del año. En ese escenario, ya hay un futbolista que comienza a destacar por encima del resto: Piero Cari, quien busca ganarse un lugar en el once titular.

Según informó el periodista José Varela en su canal de YouTube, hay un grupo de jugadores que vienen mostrando un buen rendimiento en los primeros días de trabajo, entre ellos el joven volante blanquiazul. Cari ha dejado buenas sensaciones en los entrenamientos y, en una acción puntual, recibió el reconocimiento directo del entrenador.

Video: José Varela - YouTube

"Piero Cari también es otro jugador que tiene un buen trabajo. Hoy (ayer, jueves 8 de enero) por ejemplo escuché que Pablo Guede le dijo 'Buena, Cari' en una jugada. Pablo Guede es de los entrenadores que alienta a sus muchachos en una buena acción, no se guarda nada. Escuché que a Cari le tiró sus buenas", reveló el citado comunicador.

El joven 'potrillo' de Alianza Lima es considerado como uno de los jugadores más habilidosos del plantel y a su corta edad ya empieza a adquirir protagonismo. De esta forma, si continúa destacando en las prácticas es muy probable que el DT opte por alinearlo con los titulares en el próximo partido ante Independiente por la Serie Rio de la Plata.

Piero Cari viene destacando de gran manera en la pretemporada de Alianza Lima.

Valor de mercado de Piero Cari

Piero Cari es uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol peruano y, pese a su corta edad, ya empieza a destacar tanto a nivel local como internacional. Este crecimiento se vio reflejado en su valor de mercado, que tuvo un incremento importante durante la última temporada.

El volante pasó de estar cotizado en 200 mil euros a alcanzar los 600 mil, según el portal internacional Transfermarkt. una cifra que lo ubica entre los jugadores más valiosos del plantel blanquiazul. Además, su proyección a futuro y sus constantes apariciones, así como su presencia en la selección peruana, hacen prever que su valorización podría seguir en aumento.