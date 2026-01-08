Alianza Lima se caracteriza por ser un club que logra exportar jugadores a diferentes equipos del mundo; sin embargo, también ha tenido dentro de su cantera a futbolistas que no lograron consolidarse en la reserva y tuvieron que salir en búsqueda de oportunidades. Este es el caso de Diego Campos, quien ahora ha sido presentado en un club que disputará la Copa Sudamericana.

Club que disputará la Copa Sudamericana presentó a futbolista que se fue de Alianza Lima

Sport Huancayo ha oficializado la contratación de Diego Nelson Campos Huamán como su nuevo arquero para la temporada 2026, en la que competirá en la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

"¡Diego Campos es el nuevo jugador del Rojo Matador! El guardameta aterriza en Huancayo para demostrar toda su experiencia. ¡A defender este arco con todo, Diego!", se puede leer en el Twitter del club huancaíno.

Diego Campos, ex Alianza Lima, fichó por Sport Huancayo.

Campos llega a Sport Huancayo procedente de la Universidad Técnica de Cajamarca, también conocida como UTC, club en el que tuvo una destacada participación en el Torneo de Apertura y Clausura.

Diego Campos en UTC 2025

En el equipo cajamarquino, Diego Campos jugó 14 encuentros en el primer torneo del año, donde mantuvo su arco invicto en 3 ocasiones, y participó en 17 partidos en el segundo campeonato, logrando dejar su portería imbatida en 4 encuentros.

Diego Campos en Alianza Lima

Diego Campos fue canterano de Alianza Lima.

Diego Nelson Campos Huamán no logró jugar en el primer equipo de Alianza Lima; sin embargo, participó en la Sub-20 del cuadro íntimo en 2015. El club blanquiazul decidió venderlo al equipo de reserva de Melgar para que continúe su carrera futbolística.