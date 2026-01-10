0
Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata

Se revela el fuerte motivo de la suplencia de Luis Ramos en Alianza ante Independiente: "Está..."

Horas antes del partido ante Independiente, en DT Pablo Guede tendría confirmado su primer once titular de Alianza y Luis Ramos no estaría incluido.

Jasmin Huaman
Luis Ramos no será titular en el primer partido del año de Alianza Lima.
Luis Ramos no será titular en el primer partido del año de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
Alianza Lima busca empezar el año de la mejor manera y una de sus cartas para afrontar las competencias de cara al 2026 es Luis Ramos, atacante que llega de América de Cali a ganarse la titularidad al equipo blanquiazul. Sin embargo, no sería parte del partido ante Independiente y en su lugar iniciarán Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Los refuerzos de Alianza Lima para la nueva temporada han ilusionado a la hinchada y tras la salida de Hernán Barcos, la dirigencia blanquiazul tomó cartas en el asunto y anunció la incorporación de Luis Ramos y Federico Girotti en la ofensiva. Lamentablemente, la participación el exjugador del América de Cali no estaría garantizada.

El motivo de la ausencia de Luis Ramos en Alianza

Aunque se generó una alta expectativa por conocer la adaptación de Luis Ramos en Alianza Lima, la hinchada tendrá que esperar y es que se informó que no será parte del equipo titular. Su ausencia sería por un tema físico del jugador.

"Ramos tiene una dolencia, está sentido, por eso es que va Girotti con Paolo. Arrancan Girotti y Paolo, pero Ramos está ahí. Un jugador que viene de marcar 14 goles en la liga colombiana, está detrás de ellos", reveló Mr. Peet.

(Video: Mr. Peet Channel)

La recuperación de Luis Ramos ha llevado al jugador a realizar un trabajo distinto a sus compañeros, pero sin dejar de entrenar con la plantilla. Pablo Guede espera contar con el delantero para los próximos encuentros del cuadro blanquiazul y empezar la temporada con buenos resultados.

