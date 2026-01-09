Fixture de Alianza Lima en Liga 1 2026: partidos, rivales y programación del Apertura

Todo definido en Alianza Lima para afrontar la Liga 1 2026. El conjunto blanquiazul partirá desde el Torneo Apertura, sabiendo que debe iniciar con pie derecho este certamen al tener como primordial objetivo el título de esta temporada. Conoce cómo se jugarán cada uno de los compromisos para el gusto de los aficionados.

Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys

Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima

Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar

Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima

Torneo Clausura 2026

Fecha 1: Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Fecha 2: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Fecha 3: Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Fecha 4: Sport Boys vs. Alianza Lima

Fecha 5: Alianza Lima vs. UTC

Fecha 6: FBC Melgar vs. Alianza Lima

Fecha 7: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 8: Juan Pablo II vs. Alianza Lima

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT

Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau

Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) inicia el próximo viernes 30 de enero. De no haber modificaciones por parte de los directivos, todo arrancará en las próximas semanas.

¿Cómo le fue a Alianza Lima en la Liga 1 2025?

Alianza Lima cerró la Liga 1 2025 como tercero en la Tabla Acumulada. Sin embargo, accedió a los Playoffs y no pudo superar a Sporting Cristal en la llave de semifinal. Ante ello, los blanquiazules quedaron como "Perú 4" y afrontarán desde la Fase 1 la Copa Libertadores 2026.

A lo largo de la temporada 2025, Alianza Lima registró 20 victorias, ocho empates y siete derrotas. Marcó 53 goles y recibió 30 sumando 68 puntos en todo el año.

Fichajes Alianza Lima 2026