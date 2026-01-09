- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tijuana vs América
- Sorteo Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Fixture de Alianza Lima en Liga 1 2026: partidos, rivales y programación del Apertura
Alianza Lima ya conoce su fixture completo para su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Conoce cada uno de sus partidos.
Todo definido en Alianza Lima para afrontar la Liga 1 2026. El conjunto blanquiazul partirá desde el Torneo Apertura, sabiendo que debe iniciar con pie derecho este certamen al tener como primordial objetivo el título de esta temporada. Conoce cómo se jugarán cada uno de los compromisos para el gusto de los aficionados.
PUEDES VER: Presidente de Independiente dio firme concepto de Alianza Lima previo al partido: "No cabe duda"
Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026
Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima
- Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
- Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys
- Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima
- Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar
- Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima
- Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC
- Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima
- Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
- Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas
- Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima
Torneo Clausura 2026
- Fecha 1: Alianza Lima vs. Sport Huancayo
- Fecha 2: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima
- Fecha 3: Alianza Lima vs. Alianza Atlético
- Fecha 4: Sport Boys vs. Alianza Lima
- Fecha 5: Alianza Lima vs. UTC
- Fecha 6: FBC Melgar vs. Alianza Lima
- Fecha 7: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso
- Fecha 8: Juan Pablo II vs. Alianza Lima
- Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
- Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT
- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima
- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau
- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima
- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima
- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano
- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima
- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca
¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) inicia el próximo viernes 30 de enero. De no haber modificaciones por parte de los directivos, todo arrancará en las próximas semanas.
¿Cómo le fue a Alianza Lima en la Liga 1 2025?
Alianza Lima cerró la Liga 1 2025 como tercero en la Tabla Acumulada. Sin embargo, accedió a los Playoffs y no pudo superar a Sporting Cristal en la llave de semifinal. Ante ello, los blanquiazules quedaron como "Perú 4" y afrontarán desde la Fase 1 la Copa Libertadores 2026.
A lo largo de la temporada 2025, Alianza Lima registró 20 victorias, ocho empates y siete derrotas. Marcó 53 goles y recibió 30 sumando 68 puntos en todo el año.
Fichajes Alianza Lima 2026
- Cristian Carbajal
- D'Alessandro Montenegro
- Jairo Vélez
- Federico Girotti
- Luis Ramos
- Mateo Antoni
- Luis Advíncula
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90