Alianza Lima presentó oficialmente a Luis Advíncula con picante mensaje: "El corazón es blanquiazul"

Alianza Lima presentó por todo lo alto a Luis Advíncula como su flamante fichaje para la temporada 2026. El lateral de la selección peruana se suma al equipo de Pablo Guede con el objetivo de ser campeón de la Liga 1 y avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por si fuera poco, la institución 'victoriana' dejó un picante mensaje en su publicación.

Alianza Lima presentó a Luis Advíncula

En horas de la noche de este viernes 9 de enero, Luis Advíncula lució la camiseta de Alianza Lima para la euforia de los millones de aficionados blanquiazules. Mediante las redes sociales oficiales de los 'íntimos', se puede ver a un Lucho muy sonriente al vivir esta gran experiencia a sus 35 años de edad.

"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", escribe Alianza Lima para anunciar la contratación de Advíncula por las próximas dos temporadas.

De esta manera, se confirma que Luis Advíncula superó con éxito los exámenes médicos de Alianza Lima y estampó su firma inmediatamente con los blanquiazules. El jugador estará vincula con los 'íntimos' por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo a un año más.

Ahora, Luis Advíncula parte rumbo a Montevideo, Uruguay, sabiendo que el plantel de Alianza Lima se encuentra concentrado de cara al torneo de pretemporada denominada Serie Río de la Plata 2026. Pablo Guede observará el estado físico del futbolista para conocer si tendrá minutos ante los rivales internacionales como Independiente, Unión y Colo Colo.

Valor de mercado de Luis Advíncula

Según el portal "Transfermarkt", Luis Advíncula tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 35 años de edad. La mejor versión del lateral de la selección peruana fue en la temporada 2018 con una cifra de 3 millones de euros, cuando defendía a Tigres y Rayo Vallecano.