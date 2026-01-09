¿Se suspende partido de Alianza Lima vs Independiente por alerta de ciclón en Uruguay?

A poco del estreno de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata, desde Uruguay informaron de un ciclón extratropical que se presentará muy cerca a Montevideo este 10 de enero. Justamente, esa fecha es el duelo de los blanquiazules ante Independiente de Avellaneda en el Parque Viera, por lo que hinchas temen de una suspensión de última hora.

El medio "Rosario 3" reveló que Uruguay se encuentra en alerta por este ciclón que promete fuertes vientos y lluvias. Para ser específicos, el punto central será en la provincia de la Punta del Este, el cual está al límite de Montevideo.

"Uruguay en alerta: se espera un ciclón extratropical durante el fin de semana. El fenómeno incluiría fuertes vientos y abundante caída de lluvia. El Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió que se prevé la formación de un ciclón extratropical que afectará a Uruguay el próximo 10 de enero, en plena temporada estival", informó el medio.

Montevideo se ubica cerca de Punta del Este, punto del ciclón en Uruguay. Foto: Google.

¿Se suspende partido de Alianza Lima vs Independiente?

Según reveló el periodista uruguayo, Rodrigo Domínguez, no se ha informado de una suspensión por parte de los encargados de la Serie Río de la Plata. El duelo entre Alianza Lima vs Independiente se mantiene con la misma sede, día y hora confirmada. No obstante, se está a la expectativa de cualquier indicación.

"Para tranquilidad de los hinchas de Alianza Lima, no hay ninguna señal por parte de la organización de que se pueda posponer el encuentro de mañana sábado entre Alianza e Independiente. Si bien hay riesgo de alerta naranja, por ahora no hay información de una probable suspensión", informó.

Uruguay informa ciclón, pero no peligra partido de Alianza Lima vs Independiente.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Independiente y a qué hora ver partido?

Este partido entre Alianza Lima vs Independiente se juega este sábado 10 de enero a partir de las 19:00 hora peruana (00:00 horas GMT) con la transmisión de Disney Plus para toda Latinoamérica.