Daniel Farías, DT de Carabobo, quedó rendido ante la hinchada de Sporting Cristal: "Intensidad"

Sporting Cristal consiguió su primer objetivo de la temporada tras vencer a Carabobo en los penales y sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses fueron locales en Matute y lograron darle una alegría a su afición. Precisamente, Daniel Farías, técnico de la escuadra venezolana no dudó en destacar a la hinchada de su rival.

DT de Carabobo quedó rendido ante la hinchada de Sporting Cristal

Durante la conferencia de prensa tras el partido, el entrenador de Carabobo, Daniel Farías fue consultado por el bajón de rendimiento que afrontó su equipo en la segunda mitad. Ante ello, fue contundente al señalar que en realidad se trató de una mejora de Sporting Cristal en su actitud en el campo.

Según indicó Farías esto se debió en gran medida al apoyo que recibió por parte de sus hinchas en Matute, remarcando que incluso estando con un 2-0 abajo en el marcador impulsaban a los jugadores rimenses a ir hacia adelante y sacar un resultado positivo.

Video: Inka Digital TV

"Más allá de nosotros bajar nuestra intensidad, Sporting Cristal se atrevió. Es indudable la energía que brinda su fanaticada, lo que los impulsa. Perdiendo 2-0 los alentaban más e impulsaba. Obviamente, Cristal es un gran equipo, así que lo ponen difícil, ves los cambios y la clase de jugadores que entran. Lastimosamente no se nos dio", mencionó el estratega.

Del mismo modo, el técnico venezolano remarcó la jerarquía que caracteriza a Sporting Cristal y la gran calidad de jugadores que posee en su plantel, incluyendo a los suplentes que tuvieron un gran rendimiento.

Sporting Cristal sumó millones tras su clasificación en Copa Libertadores

Los rimenses además celebraron un importante premio económico que recibirán tras haber conseguido su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras este logro, la Conmebol le abonará 3 millones de dólares, cifra que se sumará a los 500.000 y 600.000 dólares por superar las fases previas del torneo. En total, ya suman 4,1 millones dólares

. Por si esto no fuese poco, Sporting Cristal también tendrá la opción de sumar 330.000 dólares por cada victoria que consiga en esta instancia de la competición, como bono por mérito deportivo.