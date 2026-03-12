Sporting Cristal sufrió más de la cuenta ante Carabobo FC para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un exjugador de Alianza Lima no se guardó nada y lanzó una advertencia que retumba en el Rímac.

La tarde noche en Matute tuvo de todo: nervios, goles y una definición por penales (3-2) que terminó dándole el respiro definitivo al equipo de Paulo Autuori. Sin embargo, a pesar de la euforia por cumplir el objetivo internacional, el vestuario celeste no se fue del todo conforme.

La dura autocrítica de Miguel Araujo

Al finalizar el encuentro, Miguel Araujo, exjugador de Alianza Lima y que hoy es de Cristal, fue el encargado de poner los pies sobre la tierra. El zaguero central fue tajante sobre el inicio del partido, donde el conjunto venezolano logró ponerse en ventaja y comprometer la serie.

“Regalamos 15 minutos, ya nos ha pasado y tenemos que corregir, que nos sirva de experiencia. Este club es muy grande para regalar los primeros minutos, que luego te cuesta y te hace sufrir”, sentenció Araujo en zona mixta, dejando claro que la jerarquía de Cristal no permite este tipo de concesiones en torneos Conmebol.

¿Qué pasó en el entretiempo para que el equipo reaccionara? Según el defensor, el mensaje del estratega brasileño fue directo al orgullo del plantel: “Jugar, pelear, no dar un balón por perdido y empezar a tener ese carácter que siempre tenemos, de salir jugando y tener más conexiones como lo hicimos”.

Tras dejar en el camino a Carabobo (quien se consuela con la Copa Sudamericana), Sporting Cristal ya mira de reojo el calendario. El próximo 19 de marzo será una fecha clave para el club, ya que se realizará el sorteo que definirá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores.