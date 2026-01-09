0

Confirman si Luis Advíncula hará su debut en el Alianza Lima vs Independiente: "Decisión"

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, rompe su silencio y revela si Luis Advíncula hará su debut ante Independiente de Argentina.

Diego Medina
Luis Advíncula pasó exámenes médicos y Alianza Lima confirma si debutará ante Independiente.
Luis Advíncula pasó exámenes médicos y Alianza Lima confirma si debutará ante Independiente. | Foto: Jordy Flores | Alianza Lima
Luis Advíncula llegó al Perú e inmediatamente se puso a disposición de Alianza Lima para iniciar un nuevo reto en este 2026. El lateral de la selección peruana pasó exámenes médicos y desde tienda blanquiazul han revelado si hará su debut con camiseta blanquiazul en la Serie Río de la Plata.

Hora y canal para ver el partido entre Alianza Lima vs Independiente.

Durante el programa "Full Deporte" de Ovación, uno de los que se pronunció públicamente fue el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada. Muy aparte de brindar las sensaciones que tiene del plantel en esta pretemporada 2026, fue consultado sobre la posibilidad de ver a Luis Advíncula en los partidos amistosos internacionales.

En primera instancia, aseguró que hoy, viernes 9 de enero, viajará a Montevideo para estar con el plantel blanquiazul para la Serie Río de la Plata. Adicional a ello, confirmó que lo hará junto a Luis Advíncula, quien luego de pasar los exámenes médicos se integrará al plantel que concentra en suelo 'charrúa'.

"Hoy vamos a Montevideo, viajo además con un nuevo integrante del equipo, ¿Luis Advíncula? Es correcto. ¿Si jugará? Eso es una decisión de Pablo, pero ya se está incorporando", informó el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada.

(VIDEO: Ovación)

De esta manera, todo queda en manos de Pablo Guede, que tiene a disposición a uno de los referentes de la selección peruana, y que llega muy motivado con todas las ganas de aportar su experiencia en la institución 'bajopontina'. Eso sí, lo más probable es que no logre debutar ante Independiente por su reciente incorporación, pero no se descarta ver su presencia en los choques ante Unión y Colo Colo.

Fixture de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

  • Alianza Lima vs Independiente - 10 de enero (19:00 hora peruana)
  • Alianza Lima vs Unión - 14 de enero (16:15 hora peruana)
  • Alianza Lima vs Colo Colo - 18 de enero (19:00 hora peruana)

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

