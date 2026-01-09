Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima, sacude el mercado y se acerca a volver a su antiguo club

Sebastián Rodríguez es uno de los futbolistas que dejó un grato recuerdo en la hinchada de Alianza Lima, tras el destacado nivel que mostró en la temporada 2024, en la que se consolidó como una de las principales figuras. Justamente, el volante acaba de quedar en condición de jugador libre tras su paso por la U de Chile y su nombre ya empieza a sonar con fuerza para jugar en su exequipo.

Sebastián Rodríguez, ex Alianza Lima, se acerca a volver a su antiguo club

En medio del movedizo mercado de fichajes, se conoció que Sebastián Rodríguez ya acordó su rescisión de contrato con la U de Chile y está buscando un nuevo destino para su carrera. En esa línea, desde Uruguay apuntan a que el volante suena como posible refuerzo de Peñarol para la nueva temporada.

La información fue revelada por el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, quien señaló que el cuadro 'aurinegro' ya inició los primeros contactos con el jugador en busca de repatriarlo y convertirlo en su flamante fichaje. Además, indicó que en caso no se llegue a un acuerdo, el 'Bigote' vivirá en su país.

Sebastián Rodríguez, es recordado por su paso en Alianza Lima y ahora apunta a volver a Peñarol de Uruguay.

"Sebastián Rodríguez está rescindiendo contrato para venirse a Uruguay por temas personales. Peñarol habló con él. Si no juega en el aurinegro igual vivirá en Uruguay", mencionó el comunicador.

De esta forma, para pesar de los hinchas de Alianza Lima, Rodríguez no volverá al fútbol peruano, ya que no está entre las opciones del equipo y todo apunta a que la intención del jugador está en cerrar su incorporación por Peñarol, club que busca destacar en la Copa Libertadores.

Valor de mercado de Sebastián Rodríguez

A sus 33 años, Sebastián Rodríguez sigue demostrando grandes dotes de su talento, por lo que ha mantenido una gran cotización en el mercado. Según el portal internacional Transfermarkt, el 'Bigote' está valorizado en medio millón de euros. Su máximo histórico fue de 1,5 millones de euros, cifra que logró en 2023 precisamente en Peñarol.

Trayectoria de Sebastián Rodríguez