Prensa extranjera destacó a flamante fichaje Alianza Lima para la temporada: "Entrega y potencia"

Alianza Lima viene conformado un plantel de gran nivel para destacar en esta nueva temporada y poder conseguir el título de la Liga 1 2026. Por ello, la directiva ha cerrado grandes fichajes en el mercado y uno de los jugadores que ya está prácticamente amarrado acaba de recibir elogios de parte de la prensa internacional.

Uno de los futbolistas que mayor expectativa ha generado en la hinchada blanquiazul es Luis Advíncula, quien tras su salida de Boca Juniors está muy cerca de sellar su llegada a Alianza Lima y convertirse en el fichaje más importante del mercado de pases local.

Luego de dejar el cuadro ‘xeneize’, la prensa internacional reaccionó rápidamente para valorar su etapa en el club. En Argentina, el medio ‘Nuevo Diario’ resaltó el paso del ‘Rayo’ por el fútbol de ese país, subrayando su buen rendimiento y destacando la entrega y potencia física que mostraba en cada compromiso de Boca.

"Advíncula fue una figura fundamental en la obtención de varios títulos locales y tuvo una destacada actuación en torneos internacionales. Su entrega y potencia física lo convirtieron rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la hinchada boquense. El lateral derecho agradeció al club por el trato recibido durante sus años de estadía en la Argentina", mencionaron en su publicación.

De esta forma, Advíncula se marcha del fútbol argentino dejando una huella imborrable y ganándose no solo los halagos de los hinchas, sino que también de la prensa de uno de los países más futboleros de Sudamérica. Cabe recordar que se marcha luego de haber logrado 4 títulos con Boca Juniors.

¿Cuándo será presentado Luis Advíncula con Alianza Lima?

Luis Advíncula ya se encuentra en territorio nacional para poder cerrar su fichaje con Alianza Lima. Primero, deberá superar satisfactoriamente los exámenes médicos y posteriormente será presentado como nuevo refuerzo blanquiazul. Según indicó el periodista Gerson Cuba, el anuncio se puede dar durante el fin de semana.