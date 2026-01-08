- Hoy:
Alianza Lima no le renovó este 2026 y ahora jugará en icónico club de la Liga 2
¡Atención! Alianza Lima decidió no renovarle contrato a este talentoso futbolista, por lo que el jugador optó por irse a otro club peruano.
Inició un nuevo año y con él llegan oportunidades para los diferentes jugadores del Perú. Alianza Lima decidió no renovarle contrato a este talentoso futbolista nacional, por lo que optó por buscar nuevas ofertas laborales y es así como ahora militará en Alianza Universidad de la Liga 2. Como sabemos, los de Huánuco descendieron la temporada pasada tras un mal papel en la Liga 1.
PUEDES VER: Universitario impactó a sus hinchas tras anunciar la salida de su mediocampista: "Éxitos"
Se trata de Stefano Velasco, mediocampista de 20 años que estuvo dos años en Matute y ahora se mudará al interior del país con el firme objetivo de volver a la Primera División del Perú. El volante se encontró a préstamo todo el 2025, por lo que recién a fines de diciembre regresó a La Victoria y de inmediato conoció que no le planeaban renovar su vínculo contractual. De esta forma quedó como agente libre.
El ex Alianza Lima jugó en el Santos de Nazca de la Liga 2 la temporada pasada, llegando a disputar un total de 21 partidos en el campeonato y anotando 1 gol, pero sin registrar asistencias. Ahora, tras haber sido clave en el cuadro sureño y quedarse sin contrato en tienda blanquiazul, vivirá una nueva experiencia en Alianza Universidad durante toda la campaña 2026.
"¡Bienvenido Stefano Velasco! Llega para aportar orden, intensidad y buen fútbol en el mediocampo. ¡A dejarlo todo!", precisó el cuadro de Huánuco en su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, junto a la imagen del futbolista siendo presentado ante la hinchada. Con ello, el volante intentará mostrar su mejor versión para entrar en la órbita de los grandes del fútbol peruano.
Stefano Velasco en Alianza Universidad.
¿En qué clubes ha jugado Stefano Velasco?
Estos son los clubes en los que ha jugado Stefano Velasco en su corta carrera profesional:
- Academia Cantolao
- Alianza Lima
- Santos FC
- Alianza Universidad
