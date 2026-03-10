PSG vs. Chelsea por Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

PSG vs. Chelsea se enfrentan este miércoles 11 de marzo, desde el Estadio Parque de los Príncipes de París, en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

PSG vs. Chelsea: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Champions League y deseas sintonizar el partido entre PSG vs. Chelsea, por la ida de los octavos de final, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Francia y España: 21:00 horas

¿Dónde ver PSG vs. Chelsea?

Argentina y Chile: ESPN y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2

México: FOX

Estados Unidos: TUDN y Unimás

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 2

PSG vs. Chelsea por octavos de final de la Champions League

Luego de casi un año, los clubes PSG y Chelsea volverán a verse las caras. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la primera final del Mundial de Clubes, donde sorprendentemente los 'Blues' golearon al vigente campeón de la Champions League por 3-0, generando una incredulidad a nivel global debido a la gran diferencia de juego.

Para llegar a esta instancia, el PSG tuvo que superar en los dieciseisavos de final a un Mónaco que fue un rival muy complicado, tanto así que el marcador global fue 5-4 a favor de los dirigidos por Luis Enrique. Por su parte, el Chelsea no necesitó jugar los playoffs debido a que quedó entre los ochos primeros de la fase liga de la Champions League 2025-2026.