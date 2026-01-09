Alianza Lima vs Independiente no se transmitirá por TV: conoce cómo ver el partido amistoso

Este sábado 10 de enero, Alianza Lima enfrentará a Independiente de Avellaneda en su primer partido del 2026 y correspondiente a la Serie Río de la Plata, torneo amistoso que se desarrolla en Uruguay y cuenta con importantes clubes de toda Sudamérica.

La expectativa es grande para ver en acción por primera vez al equipo de Pablo Guede y enfrentando a uno de los cuadros más grandes de nuestro continente. Sin embargo, recientemente se conoció que este partido no se podrá ver por ningún canal de televisión.

Alianza Lima vs Independiente: ¿Dónde ver partido amistoso?

De acuerdo a la programación brindada, la transmisión estará a cargo de ESPN, pero el encuentro solo estará disponible exclusivamente a través de la plataforma de Disney Plus y exclusivamente para los clientes que cuentan con el plan Premium.

Alianza Lima entrena en Uruguay con miras a la Serie Río de la Plata.

Alianza Lima vs Independiente: ¿Cómo ver partido por Disney Plus?

Para ver el cotejo entre Alianza Lima vs Independiente debes contratar la versión Premium de Disney Plus, que en Perú tiene un valor de S/ 68.90 al mes o también puedes adquirir el plan anual por S/ 577.90 (valor de 9 meses).

Partidos de Alianza Lima en su pretemporada

Alianza Lima disputará hasta tres partidos en la Serie Río de la Plata, además enfrentará al Inter de Miami con Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026. Conoce el calendario de los íntimos: