Ex Nacional que firmó con Alianza Lima para 2026 se rindió ante los blanquiazules: "Muy grande"

Alianza Lima tiene como principal objetivo poder salir campeón de la Liga 1 2026 y evitar un nuevo título de Universitario; por lo que han concretado múltiples fichajes en el mercado. En ese contexto, una exfigura de Nacional de Uruguay ha generado entusiasmo entre los aficionados al destacar la magnitud del club de La Victoria.

Ex Nacional que firmó con Alianza Lima para 2026 se rindió ante los blanquiazules

Uno de los fichajes que más expectativas generó entre los hinchas es Mateo Antoni. El central uruguayo llega con la misión de darle competencia a la zaga defensiva del club y aportar todo su talento y polifuncionalidad al plantel, en lo que será su primera experiencia en Perú.

Durante un diálogo con 'Alianza Play', el campeón del Mundo con Uruguay reveló que está sumamente contento por haber concretado su fichaje con Alianza Lima y los catalogó como uno de los clubes más significativos del Perú y del fútbol sudamericano.

"Es una alegría muy grande por todo lo que significa Alianza Lima para el Perú, es un equipo sudamericano muy grande que siempre pelea puestos de Copa. Es un alegría que hayan confiado en mi", señaló Antoni.

Del mismo modo, Mateo Antoni también reveló cuales son sus cualidades en el campo e indicó que buscará implementarlas para poder salir campeón con el club.

"Me caracterizo por mi buena técnica, además de ser aguerrido en la marca. Mis objetivos son salir campeón de todo y que nos vaya lo mejor posible. Ya estuve en el más popular de Uruguay, entonces estar en Alianza Lima es un desafío lindo que lo voy a tomar con seriedad", acotó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Mateo Antoni con Alianza Lima?

Durante la misma entrevista, el uruguayo de 22 años señaló que su vínculo con los blanquiazules es por una temporada. Cabe recordar que llegó en calidad de cedido por parte de Argentino Jrs. De esta forma, al finalizar la temporada deberá volver al equipo dueño de su pase.

Trayectoria de Mateo Antoni

Mateo Antoni comenzó su carrera futbolística en su país, formándose en las divisiones menores de Nacional y siendo posteriormente cedido a Liverpool FC, club en el que mostró un buen nivel. Gracias a ese rendimiento regresó a Nacional, donde logró destacar disputando 20 partidos y anotando 2 goles. Ese desempeño llamó la atención de Argentinos Jrs, que terminó pagando una cifra millonaria para concretar su fichaje.