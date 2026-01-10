Luis Advíncula dejó ilusionador mensaje tras unirse a la pretemporada de Alianza: "Muy emocionado"

Luis Advíncula es oficialmente nuevo jugador de Alianza Lima para la nueva temporada de la Liga 1. Los blanquiazules dieron un golpe de autoridad y aseguraron la incorporación del mundialista en Rusia 2018. El 'Rayo' realizó el esfuerzo para liberarse de Boca Juniors y ahora apunta a destacar en la escuadra blanquiazul, club del que es hincha confeso.

Luis Advíncula expresó su emoción por fichar con Alianza Lima

Luego de haberse oficializado su fichaje por Alianza Lima, el popular 'Bolt' se dirigió hacia territorio uruguayo para unirse a los entrenamientos del club en la pretemporada y ponerse a disposición del DT Pablo Guede.

Precisamente, durante su llegada a Montevideo, en compañía de la delegación blanquiazul, Luis Advíncula fue interceptado por las cámaras del periodista José Varela y, aunque evitó dar declaraciones, se animó a revelar su gran emoción por haber concretado su pase al club del cual es hincha.

Video: José Varela

"Yo también estoy muy emocionado como lo está el hincha", fueron las primeras declaraciones que dejó el mundialista tras haber sido anunciado con Alianza Lima. Un mensaje que desató la algarabía de los hinchas que ya esperan verlo brillar.

Cabe señalar que junto a Advíncula, también llegaron otras personalidades como el gerente deportivo, Franco Navarro Mendayo, y Fernando Cabada, administrador de la escuadra victoriana.

¿Hasta cuándo es el contrato de Luis Advíncula con Alianza Lima?

El contrato de Luis Advíncula con Alianza Lima será por dos temporadas, es decir hasta finales del 2027. No obstante, también existe una clausula de ampliación por un año más si se cumplen ciertos objetivos.

¿Luis Advíncula jugará ante Independiente por la Serie Rio de la Plata?

Según lo manifestado por Fernando Cabada, en el programa 'Full Deporte', la decisión de un posible debut de Advíncula quedará netamente a decisión del DT Pablo Guede. Sin embargo, es poco probable que esto suceda, ya que el lateral recién sumará su primer entrenamiento y no conoce al grupo en su plenitud.