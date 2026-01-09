Alianza Lima vs Universitario por Liga 1 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

Se definió el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 con uno de los partidos más esperados por la afición peruana: El Clásico. Alianza Lima y Universitario se cruzarán nuevamente en busca del título nacional por la fecha 9 del Torneo Apertura, en el que millones de hinchas ya marcan en el calendario la fecha definitiva de este encuentro.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario por Liga 1 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Universitario, por el primer clásico de la Liga 1 2026, se llevará cabo durante la semana del 27 al 30 de marzo por ser la novena jornada del Torneo Apertura. Todo se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate en el que los cremas contarán con su fiel hinchada en los 90 minutos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario este 2026?

De momento, la Liga 1 no ha definido los horarios de los partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Sin embargo, se estima que sea en horas de la noche como se ha acostumbrado los últimos clásicos entre Alianza Lima vs Universitario.

El último clásico quedó igualado 0-0 en el Estadio Monumental. Foto: Liga 1.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por Liga 1 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Apertura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los siguientes operadores oficiales: Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra y Best Cable.

¿Cómo ver por internet partido de Alianza Lima vs Universitario?

El clásico entre Alianza Lima vs Universitario se podrá ver por internet mediante la app oficial de DGO, el cual puedes sintonizar a través de tu PC, SmarTV y teléfono móvil.