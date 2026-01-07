0

Sorteo Fixture de Liga 1 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó todos los detalles para el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 en el que se conocerá la programación del Apertura y Clausura.

Diego Medina
Definido la fecha y hora del sorteo de la Liga 1 2026.
Definido la fecha y hora del sorteo de la Liga 1 2026. | Foto: X Liga 1
Luego de semanas de angustia, se conoció cuándo se llevará a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 2026. Clubes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC, FBC Melgar, entre otros; se encuentra a la expectativa de cómo quedará la programación de los respectivos torneos Apertura y Clausura.

¿Cuándo es el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 9 de enero. Representantes de cada uno de los clubes participantes se harán presente en busca de ver con qué rivales se estrenarán en el Torneo Apertura. Por si fuera poco, los hinchas estarán a la expectativa por agendar los duelos de sus elencos favoritos.

Horario del sorteo del fixture de la Liga 1 2026

Este evento iniciará a partir de las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT), entendiendo que minutos antes habrá una antesala en el que se verá qué jugadores y directores técnicos se harán presente en la ceremonia. Y es que también se llevará a cabo la premiación de los mejores de la temporada 2025.

Liga 1

FPF confirma sorteo del fixture de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver el el sorteo del fixture de la Liga 1 2026?

La transmisión del sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV y Claro TV. De igual manera, puedes verlo vía streaming mediante la app de DGO que se sintoniza a través de PC, SmarTV y teléfono móvil.

Clubes que jugarán la Liga 1 2026

    1. Universitario - Lima
    2. Alianza Lima - Lima
    3. Sporting Cristal - Lima
    4. Sport Boys - Callao
    5. Cusco FC - Cusco
    6. Cienciano - Cusco
    7. Deportivo Garcilaso - Cusco
    8. Comerciantes Unidos - Cajamarca
    9. FC Cajamarca - Cajamarca
    10. UTC - Cajamarca
    11. ADT - Junín
    12. Sport Huancayo - Huancayo
    13. Alianza Atlético - Piura
    14. Atlético Grau - Piura
    15. Los Chankas - Apurímac
    16. FBC Melgar - Arequipa
    17. Juan Pablo II College - Lambayeque
    18. Deportivo Moquegua - Moquegua

