Sorteo Fixture Liga 1 2026 EN VIVO: a qué hora es, dónde ver y calendario del Torneo Apertura y Clausura

Todo listo para ver el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 a cargo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este evento se llevará a cabo este viernes 9 de enero a partir de las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT). La transmisión de esta ceremonia se verá por la señal en vivo de L1 MAX en DIRECTV.

En esta oportunidad, son 18 clubes profesionales los que participarán en la Liga 1 2026, por lo que sus respectivos delegados se harán presente en este sorteo para conocer cómo se definirá su fixture, programación y/o calendario de la temporada. Por su parte, millones de aficionados estarán presenciando a la espera de conocer los rivales de sus equipos favoritos.

Del mismo modo, durante el sorteo de la Liga 1 2026 se llevarán a cabo las premiaciones para los jugadores y técnicos destacados a lo largo de la temporada 2025. Por si fuera poco, se informará públicamente cómo se llevará a cabo el formato de esta nueva temporada que tiene a los 18 elencos a la expectativa.

¿Cuándo es el sorteo de la Liga 1 2026?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este viernes 9 de enero. Luego de semanas de incertidumbre por conocer los detalles de este certamen, ahora los hinchas agendan en su almanaque este día que dará inicio a una nueva temporada que paralizará a todo un país.

¿A qué hora es el sorteo de la Liga 1 2026?

Este evento de la Liga 1 inicia a partir de las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT), por lo que todos los hinchas estarán con alta probabilidad de disfrutar todo lo que concierne a la definición del fixture, programación y/o calendario del torneo Apertura y Clausura 2026.

La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la fecha del sorteo del fixture de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver el sorteo de la Liga 1 2026?

La transmisión del sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra y Best Cable a nivel nacional. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por la app oficial de DGO mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

¿Qué clubes participan en la Liga 1 2026?