Sorteo Fixture Liga 1 2026 EN VIVO: a qué hora es, dónde ver y calendario del Torneo Apertura y Clausura

Sigue EN VIVO el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 para definir la programación y calendario del Torneo Apertura y Clausura.

Diego Medina
Sorteo Fixture Liga 1 2026
Sorteo Fixture Liga 1 2026 | Foto: Liga 1
Todo listo para ver el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 a cargo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este evento se llevará a cabo este viernes 9 de enero a partir de las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT). La transmisión de esta ceremonia se verá por la señal en vivo de L1 MAX en DIRECTV.

Definido la fecha y hora del sorteo de la Liga 1 2026.

En esta oportunidad, son 18 clubes profesionales los que participarán en la Liga 1 2026, por lo que sus respectivos delegados se harán presente en este sorteo para conocer cómo se definirá su fixture, programación y/o calendario de la temporada. Por su parte, millones de aficionados estarán presenciando a la espera de conocer los rivales de sus equipos favoritos.

Del mismo modo, durante el sorteo de la Liga 1 2026 se llevarán a cabo las premiaciones para los jugadores y técnicos destacados a lo largo de la temporada 2025. Por si fuera poco, se informará públicamente cómo se llevará a cabo el formato de esta nueva temporada que tiene a los 18 elencos a la expectativa.

¿Cuándo es el sorteo de la Liga 1 2026?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este viernes 9 de enero. Luego de semanas de incertidumbre por conocer los detalles de este certamen, ahora los hinchas agendan en su almanaque este día que dará inicio a una nueva temporada que paralizará a todo un país.

¿A qué hora es el sorteo de la Liga 1 2026?

Este evento de la Liga 1 inicia a partir de las 19:00 horas locales (00:00 horas GMT), por lo que todos los hinchas estarán con alta probabilidad de disfrutar todo lo que concierne a la definición del fixture, programación y/o calendario del torneo Apertura y Clausura 2026.

Sorteo Fixture Liga 1 2026

La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la fecha del sorteo del fixture de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver el sorteo de la Liga 1 2026?

La transmisión del sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de Claro TV, DirecTV, Win, Mi Fibra y Best Cable a nivel nacional. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por la app oficial de DGO mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

¿Qué clubes participan en la Liga 1 2026?

    1. Universitario - Lima
    2. Alianza Lima - Lima
    3. Sporting Cristal - Lima
    4. Sport Boys - Callao
    5. Cusco FC - Cusco
    6. Cienciano - Cusco
    7. Deportivo Garcilaso - Cusco
    8. Comerciantes Unidos - Cajamarca
    9. FC Cajamarca - Cajamarca
    10. UTC - Cajamarca
    11. ADT - Junín
    12. Sport Huancayo - Huancayo
    13. Alianza Atlético - Piura
    14. Atlético Grau - Piura
    15. Los Chankas - Apurímac
    16. FBC Melgar - Arequipa
    17. Juan Pablo II College - Lambayeque
    18. Deportivo Moquegua - Moquegua

