Seleccionado nacional dejará Universitario para jugar la Liga 1 y Copa Libertadores con Cusco FC

¡Batacazo! Futbolista que forma parte de Universitario y la selección peruana será flamante contratación de Cusco FC para el 2026 donde peleará por el título nacional.

Solange Banchon
Seleccionado peruano dejará Universitario para fichar por Cusco FC el 2026
Seleccionado peruano dejará Universitario para fichar por Cusco FC el 2026 | Composición: Líbero
Cusco FC no se queda con los brazos cruzados y apuesta por el talento de cara a la temporada 2026. Bajo ese escenario, los 'Guerreros Dorados' acaban de sorprender en pleno mercado de pases con el fichaje de un habilidoso futbolista de Universitario de Deportes que también forma parte de la selección peruana.

Seleccionado nacional dejará Universitario para fichar por Cusco FC el 2026

Nos referimos a Julinho Astudillo. De acuerdo a la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el jugador de 20 años se convertirá en nueva contratación del equipo dirigido por el técnico argentino Miguel Rondelli, con el objetivo de sumar mayores minutos este año.

"El defensa Julinho Astudillo jugará a préstamo con Cusco FC y disputará la Copa Libertadores y Liga 1 2026. Procedente de Universitario", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Julinho Astudillo

Julinho Astudillo fichará por Cusco FC para la temporada 2026/Foto: Instagram

Los números de Julinho Astudillo con Universitario el 2025

Astudillo no tuvo la chance de debutar oficialmente en Universitario de Deportes el 2025, sin embargo, sí pudo ser protagonista con la Reserva de la escuadra merengue. Por la Liga 3, el también lateral derecho afrontó 28 compromisos, de los cuales brindó una asistencia de gol. Además, registró un aproximado de 2,520 minutos en cancha.

Cabe resaltar que, el canterano del conjunto estudiantil, había firmado su primer contrato profesional con la 'U' en agosto de 2024, y a poco de lo que fue el centenario. La institución crema apostó por el talento del joven defensa, luego de destacar en las Divisiones Menores.

Julinho Astudillo es convocado a la selección peruana

Julinho Astudillo

Julinho Astudillo es seleccionado nacional/Foto: Instagram

El futbolista categoría 2005, tiene la experiencia de haber sido convocado a la selección peruana Sub 20 y Sub 23, debido a su sobresaliente nivel. En enero del año pasado participó del Sudamericano que se llevó a cabo en Venezuela, además ya viene afrontando varios amistosos, microciclos y partidos oficiales con la 'Blanquirroja'.

Solange Banchon
Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

