Universitario aseguró a futbolista de Chile con paso en Millonarios para la temporada 2026

Con el firme objetivo de salir campeón del fútbol peruano durante la temporada 2026, Universitario de Deportes ha comenzado a reforzarse en el presente mercado de fichajes e ilusiona a su numerosa hinchada. El elenco merengue viene realizando diversas contrataciones y ahora anunció oficialmente a futbolista de Chile que pasó por elencos importantes como Millonarios de Colombia.

Mientras la afición está centrada en conseguir el tetracampeonato de la Liga 1, la institución crema piensa en grande y quiere destacar en todas sus áres. Por ello, para también acabar con la hegemonía de Alianza Lima, la 'U' aseguró a una jugadora extranjera para la Liga Femenina que se avecina, y también de cara a la Copa Libertadores que disputará a finales de año.

Nos referimos a Gabriela Bórquez, guardameta chilena que amplió su vínculo contractual. "Una 'Leona' en el arco. Gabriela Bórquez seguirá defendiendo los colores de las más campeonas este 2026", precisó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de 'X', causando así la reacción de varios hinchas.

Gabriela Bórquez renovó en Universitario.

La arquera extranjera debutó en Santiago Morning de su país en el 2015, luego pasó por la Universidad de Chile, Millonarios de Colombia, y el pasado 2025 recién llegó a Perú para jugar por la 'U'. Ahora vivirá su segundo año consecutivo en tienda merengue y buscará salir campeona de la Liga Femenina, ya que la anterior temporada perdió la final frente a Alianza Lima.

Títulos de Gabriela Bórquez

Hasta la fecha, Gabriela Bórquez únicamente hostenta tres títulos en toda su carrera profesional. La portera salió campeona tres veces de forma consecutiva con Santiago Morning en la Primera División Femenina de Chile, en los años 2018, 2019 y 2020. De esta forma, en Universitario buscará obtener su primera estrella fuera de su país.