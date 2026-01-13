Futbolista titular de Universitario dejó el club tras firmar importante contrato por todo el 2026

Al término del 2025, Universitario de Deportes arrancó con la planificación y no solo en el plantel mayor, sino también en sus demás categorías menores. En medio de eso, recientemente se pudo conocer que los cremas dejaron ir a un gran talento de la Sub 18 y ahora acaba de unirse a las filas de Unión Comercio de la Liga 2.

Futbolista titular de Universitario se irá del club para jugar la Liga 2

Nos referimos a Leyto Gavino. De acuerdo a la información que brindó el periodista Carlos Arrunátegui en sus redes sociales, la joven figura se irá del conjunto estudiantil, después de que el cuadro selvático le presente una importante oferta para la presente temporada.

"Leyto Gavino (2007) firmó su primer contrato profesional con Unión Comercio. El back y volante central deja Universitario Menores tras ser titular como back en el último Torneo Juvenil Sub-18 dirigida por Piero Alva", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Leyto Gavino será nuevo fichaje de Unión Comercio

El jugador de 18 años es formado en las canteras de Universitario de Deportes, donde ha venido afrontando la Copa Federación de los últimos años, asimismo, pudo mostrar su buen desempeño en la Copa Mitad del Mundo que se disputó en Ecuador el 2025.

Pese a que el 'Zorro' Alva le venía dando minutos en las Divisiones Menores, el habilidoso futbolista optó por seguir su carrera profesional con el 'Poderoso del Altomayo' en la Liga 2, y ahora tendrá el objetivo de ganarse un lugar en el equipo además de retornar a la Liga 1.

Bajo ese escenario, la directiva de Unión Comercio también viene asegurando a sus principales figuras como Gino Guerrero, Christian Vargas, Johan Ayala, Homero Cachique y los fichajes de Ray Gómez, Willyan Mimbela y Luis Melquiades.