Universitario impacta y se refuerza con destacada figura internacional: "Tiene 24 años..."

Universitario se sigue reforzando para lograr el título internacional. Revelan que los cremas cerraron acuerdo con su fichaje de talla internacional.

Jesús Yupanqui
Universitario se refuerza con destacada figura internacional.
Universitario se refuerza con destacada figura internacional.
Universitario quedó líder en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley y empezó con un triunfo su participación en la segunda etapa. Sin embargo, las 'Pumas' saben que si quieren lograr el título nacional, necesitan reforzar su plantel.

Inició la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

Puro vóley informó que Universitario de Deportes incorporará a Taya Beller. La bloqueadora central llega procedente del Atlanta Vibe y tendrá su primera experiencia internacional.

Taya Beller

Taya Beller es flamante refuerzo de Universitario de Deportes.

Beller tiene 24 años y mide 1.88 metros. La 'U' quiere reforzar una zona que fue cuestionada por sus hinchas. Aún se desconoce si las 'Pumas' seguirán reforzándose o con Taya cierran el plantel.

¿Quién es Taya Beller?

Taya Beller disputó su primera experiencia profesional con Atlanta. Nació en Nebraska, Estados Unidos. Destacó a nivel universitario, donde fue votada por el primer equipo All america de AVCA y D2CCA en el 2022 yn 2023.

Recibió los premios NSIC All-Academic Team of Excellence y el premio NSIC Myles Brand All-Academic With Distinction. En la secundaria destacó en baloncesto y atletismo, además de vóley.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

