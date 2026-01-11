- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Universitario impacta y se refuerza con destacada figura internacional: "Tiene 24 años..."
Universitario se sigue reforzando para lograr el título internacional. Revelan que los cremas cerraron acuerdo con su fichaje de talla internacional.
Universitario quedó líder en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley y empezó con un triunfo su participación en la segunda etapa. Sin embargo, las 'Pumas' saben que si quieren lograr el título nacional, necesitan reforzar su plantel.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: resultados de la fecha 1 de la segunda fase
Puro vóley informó que Universitario de Deportes incorporará a Taya Beller. La bloqueadora central llega procedente del Atlanta Vibe y tendrá su primera experiencia internacional.
Taya Beller es flamante refuerzo de Universitario de Deportes.
Beller tiene 24 años y mide 1.88 metros. La 'U' quiere reforzar una zona que fue cuestionada por sus hinchas. Aún se desconoce si las 'Pumas' seguirán reforzándose o con Taya cierran el plantel.
¿Quién es Taya Beller?
Taya Beller disputó su primera experiencia profesional con Atlanta. Nació en Nebraska, Estados Unidos. Destacó a nivel universitario, donde fue votada por el primer equipo All america de AVCA y D2CCA en el 2022 yn 2023.
Recibió los premios NSIC All-Academic Team of Excellence y el premio NSIC Myles Brand All-Academic With Distinction. En la secundaria destacó en baloncesto y atletismo, además de vóley.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90