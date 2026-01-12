¡Confirmado! Universitario quedó fuera de torneo sudamericano oficial que se juega 2026

Universitario de Deportes domina el fútbol nacional desde hace tres temporadas y ahora sus hinchas también queren trasladar esa supremacía a otras disciplinas como el vóley, donde más allá de haber crecido considerablemente en las últimas campañas, aún está en búsqueda de ese salto de calidad que le permite competir con equipos más poderosos.

A propósito del deporte de la net alta, en las últimas semanas el periodista Sergio Moreno había informado que la 'U' tenía una chance de participarar en el Campeonato Sudamericano de Vóley de Clubes, que se jugará del 18 al 22 de febrero en Lima y se determinó la participación de tres equipos peruanos.

Con Alianza Lima y Regatas clasificados por ser los finalistas de la Liga Peruana de Vóley 2024-25, la idea era que las 'Pumas', cuartas en la última temporada, disputen un cuadrangular con el tercero, quinto y sexto de la anterior temporada; sin embargo, esta opción quedó descartada.

Universitario compite en la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Finalmente, se ha decidido respetar el lugar que ocupó la Universidad San Martín en la liga y disputará el certamen continental, según lo revelado por el propio presidente de la Federación Peruana de Vóley. Además, el dirigente adelantó cuantas escuadras participarán del certamen.

"Muy contento porque ya oficialmente tenemos la lista de participantes. Van a ser nueve clubes de seis países. Con la grata noticia de que Perú va a tener tres clubes participando en el Sudamericano: son Alianza Lima como vigente campeón, Regatas como subcampeón y la San Martín como tercero”, dijo Gino Vegas.

Universitario no había sido informado si iba a participar en un cuadrangular

A través de Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo, Universitario había adelantado que no estaban al tanto del supuesto cuadrangular y que no habían recibido invitación alguna para participar del Sudamericano de Clubes, tampoco de un campeonato clasificatorio.

“Realmente se crearon una fábula. La gente tiene que informarse un poco más, se afirmaron cosas que hicieron que la hinchada se venga encima o la gente de otros equipos comente cosas que no son. Nosotros nunca hemos tenido una invitación de la Federación para el Sudamericano. Por mi parte, nunca he tenido una conversación con Gino Vegas sobre una invitación. Nosotros ni hemos pedido jugar el Sudamericano, ni vamos a ir al Sudamericano, ni nos han invitado al Sudamericano. Por ahí escuché que la Federación tenía una alternativa porque le conviene a la U por el tema de la taquilla y, bueno, eso yo no lo sé, no me lo ha manifestado la Federación. Dada la fecha, te puedo confirmar que no somos invitados, ni lo hemos pedido, ni vamos a ir al Sudamericano", apuntó Acerbi en entrevista con el programa ‘De Una’.

Participantes de Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino

Perú

Alianza Lima

Regatas Lima

Universidad San Martín

Brasil

Sesi Vôlei Bauru

Osasco São Cristóvão Saúde

Chile

CD Boston College Voleibol

Uruguay

Club Banco República

Bolivia

Club Olympic Cochabamba

Ecuador

Club UVIV Guayaquil

¿Dónde se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Clubes se jugará en el Coliseo Eduardo Dibós, emblemático recinto ubicado en el distrito de San Borja y que tiene capacidad para 4900 espectadores.