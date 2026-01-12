- Hoy:
¿Qué pasó con Sekou Gassama en Universitario? Delantero no fue incluido en lista de dorsales
¿Se cayó el fichaje? Universitario tomó una inesperada decisión y no incluyó a Sekou Gassama en su lista de dorsales oficiales para disputar la temporada 2026.
Universitario de Deportes se ha movido en el mercado de fichajes con el objetivo de poder conformar un equipo sólido en todas sus líneas para conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. Uno de los refuerzos que anunciaron fue Sekou Gassama, quien aún sigue sin reportarse en la pretemporada. Tras ello, el club sorprendió al tomar la decisión no incluir al delantero en su lista de dorsales.
Sekou Gassama no fue incluido en lista de dorsales de Universitario
Universitario continúa con sus trabajos de preparación para la nueva temporada bajo la conducción del DT Javier Rabanal y ya cuenta con casi todo su plantel completo en esta pretemporada. Sin embargo, el único jugador que aún no se ha sumado a los entrenamientos es Sekou Gassama, delantero senegalés que fue fichado para la campaña 2026.
El atacante es uno de los refuerzos solicitados expresamente por el técnico español, quien lo conoció durante su etapa en el fútbol europeo. No obstante, Gassama permanece al margen del grupo debido a asuntos familiares. En ese contexto, la ‘U’ decidió no incluirlo en la lista oficial de dorsales para esta temporada, tal como se aprecia en su sitio web, una determinación que ha generado preocupación entre los hinchas.
Sekou Gassama no fue incluido en la lista de dorsales de Universitario.
Cabe señalar que Sekou Gassama es el único futbolista del plantel crema que aún no cuenta con un número asignado. Aunque el club no ha dado una explicación oficial, todo indica que esta situación responde a que el delantero todavía no ha llegado al país y, por ende, no ha elegido el dorsal que utilizará en su primera temporada con Universitario.
De esta forma, queda en evidencia que el senegalés no será tomado en cuenta por el comando técnico para gran parte de su pretemporada y se puede interpretar a que incluso ya están armando la temporada sin tomarlo en consideración.
¿Por qué Sekou Gassama no realiza la pretemporada con Universitario?
De acuerdo a lo informado por el propio Javier Rabanal, Sekou Gassama no ha sido considerado para realizar la pretemporada ya que atraviesa una dificultad familiar. Según detalló el entrenador esto ya se conocía de antemano y, pese a ello, el club decidió apostar por su fichaje.
Fichajes de Universitario 2026
- Javier Rabanal (entrenador)
- Caín Fara.
- Héctor Fértoli.
- Sekou Gassama.
Notas Recomendadas
