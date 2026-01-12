Universitario va por el batacazo con dos fichajes extranjeros para la Liga 1, según web internacional

El comienzo de la Liga 1 2026 es sumamente importante para Universitario y es que la institución merengue tiene como objetivo hacer historia en el fútbol peruano. Para ello, anunció la llegada del nuevo técnico Javier Rabanal y junto con él también se confirmó la llegada de otros fichajes. Un reconocido portal reveló el interés de la 'U' por un argentino y un uruguayo.

Universitario de Deportes tendría entre sus planes sumar más futbolistas a su plantel hasta el cierre del mercado de fichajes. Por tal motivo, un portal internacional señaló que el equipo peruano tiene en la mira a dos futbolistas y muy pronto podrían llegar a vestir los colores crema.

Universitario busca el batacazo y va por dos fichajes extranjeros

De acuerdo al portal Transfermarket, Universitario podría sumar a Iván Tapia y Gonzalo Mastriani para la temporada 2026 en busca del título nacional, así como de mejor sus resultados en la Copa Libertadores. En caso de tener los cupos necesarios para su llegada, la 'U' podría concretar estos refuerzos.

Iván Tapia es voceado como refuerzo de la 'U'.

Cabe resaltar que en Universitario todavía se está tratando de solucionar el tema de la nacionalidad de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Ambos jugadores buscan cerrar el trámite para no ocupar la plaza de extranjeros.

De momento, el que parece estar más cerca de convertirse en 'crema' es Iván Tapia, quien llegaría como jugador libre tras cerrar su temporada con Barracas de Argentina. Por el lado de Mastriani, la situación estaría un poco más compleja, ya que tiene contrato con Athletico-Paranaense hasta finales de 2026.

Jugadores que fichó Universitario para el 2026

Los fichajes que realizó Universitario para afrontar la temporada 2026 son Caían Fara (Atlanta de la segunda división de Argentina), Héctor Fértoli (préstamo desde Racing Club) y Sekou Gassam, quien llega como libre.