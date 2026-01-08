0

Jefe polideportivo de Universitario dio rotundo comentario sobre Alianza Lima: "No es..."

Fabrizio Acerbi, Jefe polideportivo de Universitario de Deportes, no se guardó nada y dio rotundo comentario contra Alianza Lima tras el reclamo sucedido en la Liga Nacional de Vóley.

Luis Blancas
Fabrizio Acerbi, Jefe polideportivo de Universitario, dio rotundo comentario contra Alianza Lima
Fabrizio Acerbi, Jefe polideportivo de Universitario, dio rotundo comentario contra Alianza Lima | Composición: Líbero
En el vóley, Universitario de Deportes logró una victoria sobre Alianza Lima debido a una decisión errónea del comando técnico del club victoriano, al alinear a 4 jugadoras extranjeras en el campo, lo cual está prohibido. Como consecuencia, el equipo merengue presentó una queja ante las autoridades correspondientes y obtuvo los 3 puntos. Sin embargo, surgieron numerosos comentarios, incluido el de Fabrizio Acerbi, dirigente en defensa del equipo de Ate.

Inició la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

Fabrizio Acerbi, Jefe polideportivo de Universitario, dio rotundo comentario contra Alianza Lima

En la conversación con el programa 'De Una' de Radio Ovación, Fabrizio Acerbi Medicina, Jefe Polideportivo de Universitario, fue consultado sobre la victoria ante Alianza ganada tras un reclamo en mesa.

Para Acerbi, no es de su gusto lograr ganar de esa forma; sin embargo, el error fue tan claro y a vista de todos que hasta el mismo Alianza Lima lo acepta y no salió a declarar nada al respecto.

Además, dejó en claro que por esa misma razón de que no se siente satisfecho ganando, así como Universitario de Deportes, tampoco salieron a dar declaraciones al respecto.

"El primer set fue muy reñido, con ambos equipos anotando punto a punto. En mi opinión, la prisa por realizar el cambio se debió a lo ajustado que estaba el set. Alianza se defendió como correspondía, pero en su interior sabían que era un error evidente para todos. A nadie le agrada ganar de esa manera, por eso hemos mantenido un perfil discreto", expresó.

"Después del primer set, fue otro equipo. Alianza se exigió, tuvo un súper rendimiento. Creo que el mensaje fue 'ganemos para, de ahí, tirar el gané en cancha'. Para mí, Alianza no es 3-0 superior a la 'U'. Ahora, en la segunda vuelta, habrá otro partido y se verá. El equipo está para pelearle a cualquiera", acotó.

Por otro lado, Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo, dejó en claro que si bien Alianza Lima ganó en la cancha, no ha sido superior a Universitario, ya que en el campo de juego no se evidenció así. Además, advirtió que todavía falta el segundo partido por la Liga Nacional de Vóley y aseguró que su equipo está listo para competir con cualquier club.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

