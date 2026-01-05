Figura de Alianza Lima descartó jugar por la selección peruana: "Ya dije que no"
Pese a ser uno de los elementos más resaltantes de la liga, figura aliancista descarta su presencia en la selección peruana. "Es muy complicado", expresó.
Aunque la mayoría de deportistas aspira llegar a la selección peruana —en muchos casos— diversos aspectos impiden que esa operación se concrete. Tal es el caso de Clarivett Yllescas, jugadora de Alianza Lima, quien no se ve otra vez luciendo los colores de la 'Blanquirroja', pese a ser una de las mejores jugadores de la Liga de Vóley.
Luego de que el cuadro 'blanquiazul' venciera con comodidad a Regatas Lima en el final de la primera fase de la competencia, la central 'victoriana' fue consultada sobre su presente y la posibilidad de regresar a la selección peruana, considerando su ausencia en las últimas convocatorias.
"Ya he dicho que no, por un tema de salud. Sufro de los tendones y más con lo que me pasó ahora último. Es muy complicado tener ese ritmo para mi y para mis tendones es mucha carga. Entonces no, es difícil", sostuvo Clarivett Yllescas en rueda de prensa.
Yllescas recordó su reciente lesión en los tendones, lo cual ocasionó que se pierda la primera parte de la temporada, e incluso los duelos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes, por lo que se encuentra en cuidado extremo ante una recaída.
Sobre el presente de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley afirmó que se encuentra motivada de asumir la segunda fase: "Queríamos empezar el año de muy buena manera y terminar la primera etapa también… Siempre hay muchas cosas por mejorar y aprender". expresó.
