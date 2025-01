Figura de Alianza contó su verdad del por qué renunció a la selección peruana: "Prefiero no sufrir"

"El profe (Antonio Rizola) me llamó para la convocatoria, pero yo no tuve la oportunidad de hablar con él. Después nos hemos cruzado y hemos conversado, yo le expliqué las razones por las que yo ya no estaría en la selección y él me entendió. Si en algún momento me vuelve a convocar, volvería a hablar con él e igual analizaría mucho la situación de la Federación porque está pasando por un mal rato", sostuvo Clarivett.

Clarivett Yllescas habló sobre su renuncia a la selección peruana

"No me gusta ver a mi Federación, a mi selección así, entonces prefiero no sufrir. Pero ahora principalmente es un tema de salud, ya estoy mayor, ya estoy grande y sufro mucho de los tendones. Para serles sincera el trajín de la selección y club me mataba los tendones y a veces no podía ni caminar. Entonces yo decidí por mi salud, ya no seguir en la selección porque la exigencia es mayor a la de un club y ya no podía aguantar", sentenció.