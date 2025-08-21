0
Universitario vs. Palmeiras EN VIVO por Libertadores

Luis Ramos sería el flamante fichaje de Universitario para el 2026: "Alianza también lo sondeó"

En Campeonísimo indicaron que Luis Ramos sería el flamante fichaje de Universitario para el 2026. Agregaron que Alianza Lima también presentó una oferta por el delantero.

Jesús Yupanqui
Luis Ramos sería el flamante fichaje de Universitario de Deportes
Luis Ramos sería el flamante fichaje de Universitario de Deportes | EFE
Universitario se estaría armando para la temporada 2026 y uno de los puntos donde buscará reforzar es el ataque. En Campeonísimo indicaron que el delantero peruano Luis Ramos sería flamante fichaje de la 'U'.

Luis Ramos sería el flamante fichaje de Universitario

Jesús Yupanqui
