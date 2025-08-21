Universitario da el batacazo tras oficializar la salida de futbolista en pleno Clausura: "Éxitos"

Universitario de Deportes tiene la consigna de luchar hasta el final, para ser tricampeón esta temporada, independientemente de lo que suceda a nivel internacional por la Copa Libertadores 2025. En tal sentido, durante el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, la escuadra merengue impactó en sus fanáticos al anunciar una salida.

Universitario anunció la salida de su figura en pleno Torneo Clausura 2025

Nos referimos a Yoselin Miranda. En redes sociales, Universitario Femenino hizo oficial que la deportista nacional saldrá en condición de préstamo de Ate, para reforzar a Carlos A.Mannucci hasta finales del 2025. Bajo ese contexto, no dudaron en brindarle sus mejores deseos con el cuadro trujillano.

"Éxitos, Ochi. Yoselin Miranda jugará a préstamo en Mannucci lo que resta de la temporada. Mucha suerte en este nuevo reto!", precisó la institución estudiantil en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Universitario anunció el préstamo de Yoselin Miranda a Mannucci/Foto: X

¿Quién es Yoselin Miranda?

Yoselin Miranda, tiene 30 años y juega como defensa y también centrocampista. Hizo sus inicios en el fútbol en Real Maracaná, luego en el 2015 fichó por Universitario de Deportes, donde tuvo su primera etapa. En 2018 defendió la camiseta de Sport Girls y dos años después decide firmar por el compadre deportivo, Alianza Lima.

Para el 2024, Miranda regresa a las 'Leonas' donde poco a poco se vuelve pieza clave en el esquema merengue. Sin embargo, esta temporada tuvo poca continuidad en el conjunto estudiantil, Por tal razón decide tener mayores minutos con la escuadra 'Carlista'.

Yoselin Miranda volvió a Universitario de Deportes en el 2024/Foto: X

Yoselin Miranda es bicampeona con Alianza Lima Femenino

La popular 'Ochi' perteneció a Alianza Lima Femenino en las temporadas 2021 y 2022, donde logró salir bicampeona nacional. La deportista peruana fue una de las figuras que tuvieron las íntimas junto con Sandra Arévalo.