Piero Quispe está cerca de Sydney FC, pero club de Europa también busca cerrar su fichaje

Si bien el futuro de Piero Quispe podría ser dejar Pumas UNAM de México para firmar por Sydney FC de Australia, un club de Europa habría puesto sus ojos en el volante peruano para evitar que fiche por el cuadro de Oceanía y se vaya por primera vez al viejo continente a demostrar sus habilidades.

Club de Grecia busca el fichaje de Piero Quispe tras la oferta de Sydney FC de Australia

Aunque la primera información, según el periodista César Luis Merlo, era que Piero Quispe sería nuevo jugador del Sydney FC de Australia por un año de contrato con opción a compra.

El comunicador peruano Gustavo Peralta reveló que un club de Grecia también ha puesto la mira en el exvolante de Universitario para incorporarlo a sus filas y que tenga su primera experiencia en el fútbol del viejo continente.

"Ojo, aunque la negociación entre el Sydney FC y Pumas por Piero Quispe está avanzada, aún no está cerrada. Además, un club de Grecia también está interesado en la operación. Se definirá pronto", informó en X (según Twitter).

Panetolikos de Grecia ofertó por Piero Quispe

El club del que hablamos es el Panetolikos de la Superliga de Grecia. Este club europeo ha realizado una oferta importante por Piero Quispe, y todo dependerá de la decisión del volante de la selección peruana sobre a qué club fichar y dónde realizar sus exámenes médicos.

Vale destacar que el entrenador de Panetolikos es Giannis Petrakis y en la última temporada del campeonato griego terminaron en el noveno lugar en la tabla de posiciones.