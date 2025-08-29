- Hoy:
Piero Quispe ya tendría nuevo equipo: está muy cerca de fichar por Sydney FC de Australia
Piero Quispe no seguirá en Pumas y todo a apunta a que su próximo destino será el equipo más ganador de Australia. Conoce más detalles.
Tras conocerse que dejará el Pumas UNAM, Piero Quispe fue vinculado a varios equipos de México e incluso de Europa; sin embargo, todo apunta a que su próximo destino será un equipo histórico en el fútbol de Oceanía.
De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, periodista deportivo, Piero Quispe está muy cerca de cerrar su fichaje con Sydney FC, catalogado como el equipo más grande de Australia.
"Piero Quispe está muy cerca del Sydney FC, el club más grande y ganador de Australia, país que nos eliminó en el repechaje para el Mundial de Qatar. De concretarse, compartirá equipo con el brasileño Douglas Costa. Antes jugó en ese club el italiano Del Piero", informó el hombre de prensa.Piero Quispe dejará el Pumas de México.
Recordemos que el talentoso mediocampista había llegado a Pumas a comienzos de 2024, pero más allá de algunas buenas actuaciones, no supo consolidarse y el técnico Efraín Juárez no lo tenía en sus planes para esta temporada.
Quispe se formó en Universitario, club en el que debutó profesionalmente en 2021 y tras ser campeón nacional en la campaña 2023, fue vendido a los 'Felinos' en alrededor de 2,3 millones de dólares.
Piero Quispe: valor en el mercado
De acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, Piero Quispe tiene un valor en el mercado de 2,5 millones de euros. Su mejor cotización fue en 2024, cuando llegó a está tasado en 2,8 millones de euros.
