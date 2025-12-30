Deportivo Cali mandó fuerte mensaje sobre nivel de Pedro Gallese: "Estado físico..."

¡Sorpresa! Luego de haberse anunciado la contratación de Pedro Gallese para toda la temporada 2026, Deportivo Cali impactó a sus hinchas calificando el estado físico con el que llegó a Colombia el portero titular e histórico de la selección peruana. Recordemos que el 'Pulpo' hasta hace poco se encontraba jugando en el Orlando City de la MLS (Primera División de Estados Unidos).

Los hinchas del cuadro verde se mostraron sumamente emocionados con el arribo del guardameta incaico, ya que saben de la jerarquía que impone entre los tres postes y por ello le agradecieron a su directiva haber realizado tal contratación. Ahora, en su cuenta oficial de 'X', el 'Azucarero' publicó un video en el que se deja ver cómo se encuentra actualmente su flamante refuerzo.

"Pedro Gallese, listo para iniciar la pretemporada. El arquero peruano llega en perfecto estado físico para defender estos colores", precisó Deportivo Cali en redes sociales, destacando el buen nivel en el cual se encuentra la estrella de la selección peruana. Vale precisar que el portero tiene 35 años y, gracias a su posición en el campo, su edad no será impedimento alguno para que brille en cada compromiso.

Pedro Gallese habló sobre Deportivo Cali

En diálogo con Fútbol en América, el arquero nacional se mostró sumamente emocionado por su nueva experiencia en Deportivo Cali luego de haber estado seis temporadas en el Orlando City. El ex Alianza Lima aseguró que quiere marcar un antes y después en la historia del club para así consagrarse como un ídolo del mismo.

"Muy contento. Proyecto nuevo. Reto nuevo para mi carrera. Quiero dejar historia aquí también en Deportivo Cali. Que el Deportivo Cali vuelva a la gran historia que tiene que es un grande de Colombia y vengo a hacer lo mejor por él. Voy a darlo todo. Muchas gracias por el apoyo que he recibido en redes sociales. Vamos por cosas importantes", indicó Pedro Gallese.