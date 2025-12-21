Pedro Gallese dio llamativo comentario sobre el nuevo DT de la selección peruana: "Van a..."

En un partido amistoso, que al final si terminó siendo considerado como partido FIFA, Peru derrotó 2-0 a Bolivia con goles de Piero Magallanes y Bassco Soyer. Si bien no hubo mucho público en el estadio en Chincha, muchos hinchas de la Selección Peruana siguieron el partido desde sus casas. Uno de los jugadores que quedó contento con el partido fue Pedro Gallese.

El arquero de la Selección Peruana interrumpió sus vacaciones para ser parte de este partido y quedó más que contento por el triunfo, además destacó que este partido le dio la oportunidad a algunos jugadores de la Liga 1 que vienen haciendo las cosas bien en sus clubes y quieren tener una oportunidad en el equipo de todos.

"Lo de hoy sirve para que tengan oportunidad algunos compañeros que vienen trabajando en su clubes, es bueno que se haga este tipo de partidos entre Safap y FPF", señaló Pedro Gallese para América TV. Le preguntaron sobre su futuro, pero también los detalles del nuevo DT que tendrá la Selección Peruana. Se sabe que este podría ser anunciado en el mes de enero.

Equipo titular de Perú vs Bolivia

¿Quién será el nuevo DT de la Selección Peruana?

Aunque no intentó dar algún nombre, Pedro Gallese confía en que en la FPF hará un gran trabajo. "Van a tener paciencia para buscar al DT y el que venga va a venir a hacer un buen trabajo", señaló el '1'. La tarea de elegir al nuevo DT está designada para Jean Ferrari. En la transmisión del partido comentaron que se trataría de un entrenador de nacionalidad sudamericana.

El destino de Pedro Gallese en 2026

Si bien aún no ha firmado su contrato, Pedro Gallese terminó por confirmar que su futuro está en Colombia. "Ya tengo un preacuerdo. En estos días viajaré (a Colombia) para el examen médico y la firma. Hubieron equipos interesados, pero tomé la decisión de irme a Colombia y haré lo mejor ahí", contó Pedro. El arquero viene de despedirse del Orlando City de la MLS.