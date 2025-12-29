Prensa colombiana enloquece tras fichaje de Deportivo Cali a Pedro Gallese: "Mundialista..."

Finalmente, Pedro Gallese fue presentado en sociedad por Deportivo Cali como su fichaje estrella para la próxima temporada, con lo que dicho club evidencia su apetito por volver a ser protagonista en el fútbol colombiano, así lo manifestaron diversos medios del territorio 'cafetero' que replicaron la contratación del 'Pulpo'.

El arquero de la selección peruana llega la competencia colombiana en medio de gran expectativo y con el título de ser mundialista, así como figura clave en todos los equipos que jugó tanto en el exterior como en su natal Perú. Orlando City, Alianza Lima, Veracruz, entre otros.

Win Sports fue uno de los primeros diarios en reaccionar al fichaje de Pedro Gallese y en su web, recordaron el paso del guardameta de 35 años en el Mundial Rusia 2018, así como el salto de calidad que da Deportivo Cali con su reciente incorporación.

Win sobre Pedro Gallese.

"El mercado de ensueño de Deportivo Cali para afrontar la Liga BetPlay 2026 se sigue haciendo más sorpresivo: en las últimas horas presentó al guardameta peruano Pedro Gallese. Tras terminar contrato con Orlanto City de los Estados Unidos, el portero mundialista con Perú en Rusia 2018 firmó contrato con la escuadra 'azucarera'", se lee en su portal.

Por su lado, AS de Colombia no quedó al margen de este golpe en el mercado de pases y resaltan la operación: "Deportivo Cali quiere ser protagonista en 2026 y por eso ha realizado un gran mercado de fichajes. El último en confirmarse fue Pedro Gallese quien desde el 17 de diciembre había llegado a un principio de acuerdo con el equipo vallecaucano. Este 29 de diciembre fue oficializado. Llegó como agente libre y firmó contrato hasta 2027".

Publicación de AS.

Primer Tiempo Colombia hizo lo propio y aseguró que se trata de un "Bombazo en Deportivo Cali" con la llegada del exjugador de Alianza Lima. Además se destacó que todo se dio a cero costo pues llegó como jugador libre, y el vinculo tendrá vigencia hasta finales del 2027.

Publicación de Primer Tiempo.

"Deportivo Cali confirmó este 29 de diciembre el fichaje de Pedro Gallese, arquero peruano de 35 años, quien llega como agente libre y firmó contrato hasta 2027. La oficialización se produjo luego de un acuerdo previo alcanzado el pasado 17 de diciembre y marca uno de los movimientos más llamativos del mercado de fichajes en el fútbol colombiano".

Presentación de Pedro Gallese en Deportivo Cali

Video: Deportivo Cali