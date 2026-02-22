Erick Noriega jugó los 90 minutos y anotó para darle el pase a Gremio a la gran final - VIDEO

Por las semifinales del Campeonato Gaúcho 2026, Erick Noriega brilló con Gremio y se llevó un importante triunfo en la tanda de penales sobre Juventude. Luego de haber igualado 2-2 en el marcador global, todo se definió desde la pena máxima y nuestro compatriota anotó un golazo. Ahora el ex Alianza Lima se prepara para los retos que están por venir.

Como sabemos, uno de los principales elementos que tiene hoy en día la selección peruana es el 'Samurai'. El defensor, que también sabe desempeñarse como mediocampista de contensión desde la temporada pasada, sigue rompiéndola en Brasil y ahora sorprendió con una espléndida ejecución desde los 12 pasos.

Si bien el año pasado ya convirtió de penal con Alianza Lima durante el triunfo sobre Boca Juniors en Copa Libertadores, ahora tenía una presión distinta haciéndolo con Gremio de Porto Alegre. Sin embargo, los nervios no se adueñaron de Erick Noriega y le pegó con un derechazo magistral para convertir y encaminar la clasificación de los suyos.

El 'Tricolor' venció 4-1 a Juventude y de esta forma avanzó a la siguiente etapa del Campeonato Gaúcho, torneo que se lleva a cabo semanas antes de que empiece el plato de fondo: el Brasileirao 2026. Vale precisar que el elenco de nuestro compatriota disputará la Copa Sudamericana esta campaña.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

Actualmente, Erick Noriega tiene un valor de 3.50 millones de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha alzancado el futbolista de la selección peruana a lo largo de su carrera como deportista profesional. Además, es de los elementos nacionales más caros de todo el mundo.