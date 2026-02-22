Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Duelo decisivo para Sporting Cristal y 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ambos elencos tienen una cita para el martes 24 de febrero a las 19:30 horas locales (21:30 horas de Asunción), en el que solo uno tendrá la chance de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026. Ante esa expectativa, te damos a conocer los canales de transmisión para ver el duelo internacional.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De la misma manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en la app de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Conoce los canales oficiales que transmitirán el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026:

Argentina, México: Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play

España: LaLiga+

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, fuboTV

Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Para ver el canal internacional de ESPN EN VIVO debes tener el operador de Movistar TV y/o DirecTV instalada en tu hogar. Con cualquier compañía televisora podrás acceder a esta señal deportivo que transmitirá los 90 minutos del partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo.

Asimismo, en caso deseas verlo por internet debes solicitar el acceso a las plataformas oficiales como Movistar TV App, DGO y el mismo Disney Plus. Cada uno de estos aplicativos tienen los derechos para ver el duelo entre peruanos y paraguayos a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y 2 de Mayo?

Sporting Cristal llega a este duelo tras conseguir un empate ante Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo. El equipo celeste hizo un gran desgaste a lo largo de la semana, por lo que ahora necesita recuperar energías para el choque del martes ante 2 de Mayo en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Por su parte, 2 de mayo sigue sin sumar victorias en la Liga Paraguaya, pero eso no ha sido un impedimento para el 'Gallo Norteño'. Y es que es claro que le da prioridad al certamen internacional al mostrar otro rol y actitud ante los rivales que ha tenido al frente.