¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores? Horarios para ver el partido

Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Miguel Grau. Repasa horarios para que no te pierdas este encuentro.

Sporting Cristal mide fuerzas ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores
Sporting Cristal mide fuerzas ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores
Sporting Cristal se enfrenta a 2 de Mayo, por el partido de vuelta por Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El partido se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao y tras el empate de ida, la llave está abierta para que los 'celestes' puedan sellar su pase a la siguiente ronda del certamen continental.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El duelo entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará este martes 24 de febrero.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
  • Bolivia y Venezuela: 20:30
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30
  • México: 18:30
  • Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa del partido

Recordemos que el encuentro de ida culminó en Pedro Juan Caballero culminó con un empate 2-2, por lo que ahora el equipo dirigido por Paulo Autuori tiene la chance de tomar la ventaja jugando como local.

Sporting Cristal 2026

Sporting Cristal juega la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el 'Gallo norteño' quiere otra hazaña ante en tierras peruanas, recordando que en la anterior fase dejó en el camino a Alianza Lima en Matute.

Cabe señalar que el vencedor de esta llave asegura al menos un cupo a la zona de grupos de Copa Sudamericana y en la Fase 3 de Libertadores jugará ante el ganador del encuentro entre Huachipato y Carabobo.

