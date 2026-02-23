¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores? Horarios para ver el partido

Sporting Cristal se enfrenta a 2 de Mayo, por el partido de vuelta por Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El partido se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao y tras el empate de ida, la llave está abierta para que los 'celestes' puedan sellar su pase a la siguiente ronda del certamen continental.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El duelo entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará este martes 24 de febrero.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30

México: 18:30

Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa del partido

Recordemos que el encuentro de ida culminó en Pedro Juan Caballero culminó con un empate 2-2, por lo que ahora el equipo dirigido por Paulo Autuori tiene la chance de tomar la ventaja jugando como local.

Sporting Cristal juega la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el 'Gallo norteño' quiere otra hazaña ante en tierras peruanas, recordando que en la anterior fase dejó en el camino a Alianza Lima en Matute.

Cabe señalar que el vencedor de esta llave asegura al menos un cupo a la zona de grupos de Copa Sudamericana y en la Fase 3 de Libertadores jugará ante el ganador del encuentro entre Huachipato y Carabobo.