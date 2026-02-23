¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores? Horarios para ver el partido
Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en el estadio Miguel Grau. Repasa horarios para que no te pierdas este encuentro.
Sporting Cristal se enfrenta a 2 de Mayo, por el partido de vuelta por Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El partido se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao y tras el empate de ida, la llave está abierta para que los 'celestes' puedan sellar su pase a la siguiente ronda del certamen continental.
PUEDES VER: Miguel Araujo reveló qué dijo Paulo Autuori para que Cristal empate a Universitario: "Nos pide..."
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?
El duelo entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se jugará este martes 24 de febrero.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
- Bolivia y Venezuela: 20:30
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa del partido
Recordemos que el encuentro de ida culminó en Pedro Juan Caballero culminó con un empate 2-2, por lo que ahora el equipo dirigido por Paulo Autuori tiene la chance de tomar la ventaja jugando como local.
Sporting Cristal juega la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.
Por su parte, el 'Gallo norteño' quiere otra hazaña ante en tierras peruanas, recordando que en la anterior fase dejó en el camino a Alianza Lima en Matute.
Cabe señalar que el vencedor de esta llave asegura al menos un cupo a la zona de grupos de Copa Sudamericana y en la Fase 3 de Libertadores jugará ante el ganador del encuentro entre Huachipato y Carabobo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90