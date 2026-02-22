Sporting Cristal da espectacular noticia a poco de jugar con 2 de Mayo por Libertadores: "Total"

Sporting Cristal debe cambiar el chip luego del empate ante Universitario y concentrar esfuerzos en su siguiente compromiso de Copa Libertadores. El conjunto celeste tiene un duelo decisivo ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2, por lo que ahora recibió una grata noticia que encanta a los millones de seguidores.

Resulta, que a través de las redes sociales informaron que todas las entradas que se pusieron a la venta en el Estadio Miguel Grau del Callao se agotaron en su totalidad. Las tres tribunas del recinto deportivo chalaco estarán colmadas de hinchas que se harán presente con la ilusión de ganar y clasificar a la Fase 3.

De momento, no hay información por parte de la institución celeste sobre habilitación de la Tribuna Sur en el mencionado estadio, pero lo cierto es que ahora se hará sentir la presencia de los aficionados en estos 90 minutos claves de Copa Libertadores. Recodemos, que la ida quedó igualado 2-2 en Paraguay, por lo que ahora los de Autuori necesitan ganar a como de lugar para evitar la definición por penales.

"¡Siempre voy a todos lados, no me importa el horario…! Este martes el Miguel Grau estará lleno de hinchas celestes para apoyar a nuestros colores… ¡que el aliento de las tribunas sea total!", indicó Sporting Cristal en sus redes sociales.

Sporting Cristal anuncia lleno total para el partido ante 2 de Mayo.

Vale indicar, que en caso de persistir el empate entre ambos conjuntos en los siguientes 90 minutos del partido, todo se irá directamente a penales. Según las normativas de la Conmebol, no habrá tiempo extra como en anteriores temporadas pasadas, por lo que el cuadro del Rímac deberá asegurarlo en tiempo regular.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se juega el martes 24 de febrero a partir de las 19:30 horas locales (00:30 horas GMT). Se recomienda a los hinchas celestes que lleguen con tiempo de anticipación para que no haya inconvenientes a poco del inicio del cotejo internacional.