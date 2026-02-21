0
Polémico árbitro investigado por estafa dirigirá partido de vuelta de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Sporting Cristal buscará su clasificación a la fase 3 de la Libertadores ante 2 de Mayo. Para este duelo, la Conmebol designó a árbitro que fue señalado por estafa.

Angel Curo
Árbitro investigado por estafa dirigirá partido de vuelta de Sporting Cristal vs 2 de Mayo
Árbitro investigado por estafa dirigirá partido de vuelta de Sporting Cristal vs 2 de Mayo | EFE | Composición: Líbero
Sporting Cristal tiene la mente puesta en lo que será el duelo de vuelta ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores en el Miguel Grau del Callao. El cuadro rimense empató 2-2 en Paraguay y, bajo el mando de Paulo Autuori, buscará sellar su pase a la siguiente ronda este martes. Para este partido, la Conmebol sorprendió al designar a un inédito árbitro, que en el pasado fue investigado por estafa.

Árbitro investigado por estafa dirigirá partido de vuelta de Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El compromiso entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo apunta a ser uno de los partidos más emocionantes, luego del sorprendente rendimiento que ha mostrado el 'Gallo Norteño' y la gran jerarquía que posee la escuadra bajopontina, por lo que muchos hinchas estarán atentos a la transmisión. Para este cotejo, la Conmebol designó al árbitro uruguayo Andrés Matonte.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo

Andrés Matonte dirigirá el Sporting Cristal vs 2 de Mayo.

Matonte es considerado como uno de los árbitros más destacados de su país e incluso fue elegido para dirigir varios partidos internacionales participando en torneos como el Mundial de Clubes, Copa del Mundo, Conmebol Libertadores, Sudamericana, Copa América y Eliminatorias. Pese a ello, en el pasado fue implicado en un caso de estafa.

El hecho ocurrió en 2022, cuando su hermano, Roberto Matonte, fue investigado por la Fiscalía de Uruguay tras una denuncia por estafa, según informaron medios locales como 'MVD Noticias' y 'El Observador'. En el caso se señalaba que su familiar habría solicitado dinero en calidad de préstamo que nunca fue devuelto.

El abogado de las personas afectados señaló en su momento que el árbitro participaba directamente en estos desembolsos de dinero "generando confianza en el negocio ficticio por el cual las víctimas eran atraídas". Cade señalar que estos hechos no llegaron a aclararse y tampoco fue investigado por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Andrés Matonte

Medios uruguayos informaron sobre la acusación de estafa contra Andrés Matonte.

Terna arbitral para el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

  • Árbitro principal: Andrés Matonte (Uruguay)
  • Primer asistente: Martin Soppi (Uruguay)
  • Segundo asistente: Héctor Bergalo (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: Guillermo Guerreiro (Ecuador)
  • VAR: Leodan González (Uruguay)
  • AVAR: Gabriel González (Ecuador)

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

