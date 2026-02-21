Diego Enríquez dio rotundo comentario sobre Álex Valera por polémica celebración: "Él..."

0
Diego Enríquez, arquero de Sporting Cristal, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre la polémica celebración realizada por Álex Valera, delantero de Universitario, al anotar un gol.

Luis Blancas
Sporting Cristal empató 2-2 con Universitario de Deportes en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Durante el partido, Álex Valera anotó un gol de penal y su celebración generó controversia entre los seguidores del equipo cervecero. Ante esta situación, Diego Enríquez salió a opinar de forma contundente sobre la manera en que el delantero celebró el gol.

Javier Rabanal señaló al verdadero culpable del empate de Universitario ante Sporting Cristal

Diego Enríquez dio rotundo comentario sobre Álex Valera por controversial celebración

A los 29 minutos del primer tiempo, Valera anotó el segundo gol de Universitario y lo celebró ante todos los hinchas y jugadores de Cristal agitando los brazos como símbolo de un ave.

Tras lo ocurrido, Enríquez fue consultado directamente por la prensa si le molestó que el delantero merengue celebrara de esa controvertida manera.

Para el arquero de Sporting Cristal, Diego Enríquez, lo realizado por el jugador de Universitario, Álex Valera, no concuerda con él y no es de tanta importancia, ya que el equipo celeste solo se enfoca en lo deportivo.

Video: Jax Latin Media

"Nosotros no vemos, nosotros vemos cosas del partido. Él (Valera) quiso celebrar de esa manera, no concuerdo, pero nosotros nos enfocamos en los detalles del partido”, afirmó.

Álex Valera celebró gol ante Sporting Cristal de forma polémica

Valera logró anotar el segundo gol de Universitario de Deportes ante Cristal a través de un penal. Cuando llegó el momento de celebrar ante los hinchas del cuadro celeste en el Estadio Alberto Gallardo, lo hizo de forma inapropiada, generando comentarios y críticas.

Video: L1MAX

Sporting Cristal empató con Universitario en Torneo Apertura

Sporting Cristal empató 2-2 contra Universitario en la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Alberto Gallardo. Los goles fueron anotados por Álex Valera y José Carabalí para los cremas, y por Yoshimar Yotún y Leandro Sosa para los rimenses.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

