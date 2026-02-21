Leandro Sosa sorprende con declaraciones tras empate con Universitario: "Nos llena de orgullo"

Tras el empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Leandro Sosa, futbolista de los celestes, salió a brindar declaraciones sobre lo que fue el resultado 2-2. Recordemos que los del Rímac comenzaron perdiendo dos goles por debajo al término del primer tiempo.

En diálogo con L1 MAX, una vez culminado el enfrentamiento, el mediocampista uruguayo resaltó la capacidad que tuvo el plantel comandado por Paulo Autuori para reaccionar con el marcador en contra e igualarlo a último minuto. Ya que el partido se definió recién en los descuentos gracias a un penal bien ejecutado de Yoshimar Yotún.

"Es un punto que nos llena de orgullo. Este grupo no se rinde. El empate era lo que merecía. El martes tenemos una final y esto es un envión gigante para todo. Hay que mejorar porque nos volvieron a convertir", indicó Leandro Sosa, destacando que lo importante más allá del resultado es no haber bajado los brazos en ningún momento.

Leandro Sosa marcó el primero de los celestes.

Ahora, dejando de lado el duelo con Universitario por la Liga 1 2026, Sporting Cristal deberá concentrarse en lo que se viene debido a que tiene un partido sumamente difícil ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Miguel Grau del Callao.

¿Cómo marcha Sporting Cristal en la Liga 1 2026?

Sporting Cristal se ubica en la quinta casilla del Torneo Apertura 2026 con apenas 5 puntos de 12 posibles. Los celestes están a 5 unidades de Alianza Lima que, de momento, es el líder absoluto del campeonato. Esto a falta de que UTC juegue con ADT por la fecha 4. Los comandados por Paulo Autuori tienen 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota.