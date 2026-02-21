Hinchas de Sporting Cristal recibieron advertencia tras lanzar objetos en partido ante Universitario

Sporting Cristal caía 1-0 ante Universitario y le lanzaron una 'gallina' al arquero Diego Romero. Inmediatamente, el árbirto Edwin Ordóñez retiró el objeto del campo y terminó advirtiendo a la hinchada celeste. De seguir con estos comportamientos, el partido podría suspenderse momentáneamente. Por ahora los locales están cayendo en el Alberto Gallardo.

Video: L1 MAX

El equipo de Paulo Autuori no encuentra el rumbo y será muy difícil que puedan darle vuelta al partido ante Universitario. Ahora Alex Valera aumentó la ventaja vía penal, por lo que tendrían que hacer tres goles para llevarse el partido. Este es sin duda un golpe bajo para los locales, pues esperaban sacar un buen resultado ante un rival directo.

Si no ganan esta tarde, están obligados a ganar ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores. Clasificar a la siguiente fase del torneo podrá hacer olvidar este resultado que en algunos minutos se terminará confirmando. Sporting Cristal tendrá que ser local en el estadio Miguel Grau para este partido internacion, el Alberto Gallardo no cumple con las normativas que pide la Conmebol.

Veremos que pasa en la interna celeste, ya que en redes se vienen hablando de una posible salida del DT brasileño. Creen que esta derrota es directamente culpa de Autuori. Lo cierto es que con el partido de Libertadores tan cerca, lo más probable es que le den la confianza para que siga liderando al equipo.