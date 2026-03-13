Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 13 de marzo EN VIVO: resultados, estadísticas y números ganadores

Sinuano Día y Noche de viernes 13 de marzo emociona a miles de jugadores en Colombia, ya que sus recientes ediciones promete premiar a más de uno. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota podrá acceder a los resultados EN VIVO y números que salen. ¡Mucha suerte!

resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 13 de marzo 2026 09:55 Bienvenidos Este viernes 13 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se realiza todos los días en Colombia. El Sinuano Día se juega generalmente a las 2.30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se realiza a las 10.30 p. m.. Sin embargo, los domingos y días festivos el sorteo nocturno se adelanta y se juega a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Noche pueden adquirirse en puntos de venta autorizados de SuperGiros ubicados en diferentes ciudades y municipios de Colombia. También existe la opción de comprar o registrar la apuesta a través del sitio web oficial de SuperGiros, donde los jugadores pueden elegir sus números y participar en el sorteo de forma virtual.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

Para jugar el Sinuano Día y Noche, el participante debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y realizar su apuesta en un punto autorizado o plataforma oficial. El jugador decide cuánto dinero apostar y, si el número seleccionado coincide con el resultado ganador en el mismo orden, puede obtener premios que multiplican varias veces el valor apostado.