Yoshimar Yotún, el único que repite el Cristal vs Universitario en el Gallardo desde 2011

Sporting Cristal no podía usar el Estadio Nacional porque está en mantenimiento y tenía que confirmar su localía ante Universitario, es por eso que decidieron volver al Alberto Gallardo. A pesar de la poca capacidad del estadio, el reciente celeste se volvió una fortaleza y han conseguido grandes victorias. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en este estadio fue en 2011 y hay un sobreviviente.

El único jugador que repite el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario en el Alberto Gallardo es Yoshimar Yotún, quien fue parte del once inicial en el cotejo disputado en el 2011 y jugó los 90 minutos de aquel empate sin goles. Ahora vivirá en el mismo encuentro, pero en esta temporada 2026. Tendrá como misión llevar a los celestes a la victoria.