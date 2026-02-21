0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Cristal vs Universitario HOY desde el Gallardo

Yoshimar Yotún, el único que repite el Cristal vs Universitario en el Gallardo desde 2011

El volante celeste es el único sobreviviente del último partido entre ambos equipos en el Alberto Gallardo, con Sporting Cristal buscará el triunfo.

Fabian Vega
Yoshimar Yotún es el capitán de Sporting Cristal
Sporting Cristal no podía usar el Estadio Nacional porque está en mantenimiento y tenía que confirmar su localía ante Universitario, es por eso que decidieron volver al Alberto Gallardo. A pesar de la poca capacidad del estadio, el reciente celeste se volvió una fortaleza y han conseguido grandes victorias. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en este estadio fue en 2011 y hay un sobreviviente.

Sporting Cristal recibirá a Universitario en el estadio Gallardo.

El único jugador que repite el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario en el Alberto Gallardo es Yoshimar Yotún, quien fue parte del once inicial en el cotejo disputado en el 2011 y jugó los 90 minutos de aquel empate sin goles. Ahora vivirá en el mismo encuentro, pero en esta temporada 2026. Tendrá como misión llevar a los celestes a la victoria.

Yoshimar Yotún en un SC vs. U en el 2011 | albto

