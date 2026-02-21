DT de 2 de Mayo explota en conferencia previo a enfrentar a Sporting Cristal: "Sin ganas de jugar"

Uno de los equipos que se alista para enfrentar a Sporting Cristal es 2 de Mayo. El cuadro paraguayo se verá nuevamente contra los celestes por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, pero en su certamen local no suma victoria alguna y eso hizo que su DT, Eduardo Ledesma, explote en conferencia de prensa contra sus dirigidos.

Resulta, que el estratega increpó en público que hicieron un partido para el olvido ante Recoleta por la Liga Paraguaya. De hecho, resalta que fue un mal primer tiempo que terminó costándole la derrota en esta nueva jornada de su torneo, por lo que no entiende cómo en Copa Libertadores dejan la vida y en el ámbito local no.

Expresa estar triste por la situación de 2 de Mayo en la Liga Paraguaya, ya que de seis partidos solo ha registrado dos empates que lo ubican en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Este hecho genera mucha controversia y espera que el equipo se recupere para poder buscar la clasificación en el Callao a la Fase 3 de Copa Libertadores.

"Realmente lo que más queríamos era sumar de a tres. Hay varios partidos que venimos perdiendo. Un primer tiempo para el olvido, muy malo. Muy triste porque la sensación que damos es que elegimos qué torneo jugar. No puede ser que en un partido dejemos la vida y en el otro partido estemos sin ganas de jugar. Al regalar el primer tiempo ya perdimos el partido", declaró Eduardo Ledesma.

(VIDEO: Juan Denis - Youtube)

Es claro que el plantel de 2 de Mayo es una de las revelaciones de esta fase preliminar de la Libertadores 2026, por lo que ahora tiene una chance de poder avanzar a la siguiente instancia si logra superar a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau del Callao. La llave está igualada 2-2 y todo puede ocurrir en los próximos 90 minutos.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El duelo de vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se juega el martes 24 de febrero a partir de las 19:30 horas locales (00:30 horas GMT) en el Estadio Miguel Grau del Callao. La transmisión de estos 90 minutos decisivos van por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.