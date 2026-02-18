DT de 2 de Mayo da firme calificativo a Sporting Cristal tras empate en Libertadores: "Es un..."

Sporting Cristal rescató empate contra 2 de Mayo por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. La llave se mantiene abierta y todo se definirá la siguiente semana en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ante ello, el estratega del 'Gallo Norteño', Eduardo Ledesma, no calló en conferencia de prensa y calificó a los celestes.

DT de 2 de Mayo calificó a Sporting Cristal

Luego de la paridad por 2-2 en Paraguay, Eduardo Ledesma tomó la palabra e hizo una autocrítica por no plasmar lo trabajado ante Sporting Cristal. Pese a tener una idea de cómo juega el plantel de Paulo Autuori, recalcó que no fueron intensos como en anteriores compromisos de la temporada.

Fuera de ello, se dio el tiempo de calificar al plantel de Rímac como "equipo grande" e "inteligentes", ya que lograron sostener su idea a lo largo del partido, pese a tener un hombre menos desde la primera parte. Sin embargo, entiende que hay una revancha en el Callao y que harán de todo en busca de la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

"Creo que hoy realmente lo que no queríamos sucedió. Le dejemos al rival jugar, poder sostener y defenderse con el balón. Lo bueno que esto tiene revancha, debemos mejorar mucho. Es un rival que sabíamos que tiene muy buena posesión, que se defiende bien con el balón. Ellos fueron inteligentes. Sabíamos que jugábamos con un entrenador que tiene vasta experiencia en este tipo de torneos, un equipo grande y ellos nos achicaron los espacios también para poder generar nuestro fútbol. Nos costó por momentos. Hoy no estuvimos lo intensos que normalmente estamos", declaró el estratega paraguayo.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

El compromiso de vuelta entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se juega en el Estadio Miguel Grau del Callao el próximo martes 24 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay) con la transmisión en exclusiva de ESPN y Disney Plus.